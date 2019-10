Kakav čovek: Ronaldo jednim gestom rasplakao 20 devojčica (video)

Kristijano Ronaldo često je u javnosti predstavljen kao narcisoidni bogataš koji obožava luksuz, a i njegovo ponašanje na terenu ne odaje primer velikodušnog čoveka. Međutim, to je zapravo samo njegova spoljašnjost, a istina je potpuno drugačija.

Portugal's U17 girls react to Cristiano Ronaldo's support and motivational message. He also donated a pair of football shoes to each of them!

Cristiano is full of love 😍pic.twitter.com/PnO6lRXtlo

