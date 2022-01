Kako je tačno Đoković dobio izuzeće za učešće na Australijan openu?

Pošto je Novak Đoković potvrdio da će učestvovati na prvom grend slemu u sezoni, oglasili su se i organizatori Australijan opena, koji su potvrdili da je svetski broj jedan tražio i dobio medicinsko izuzeće.

Tennis Australia statement: "Novak Djokovic will compete at the Australian Open and is on his way to Australia. Djokovic applied for a medical exemption which was granted following a rigorous review process involving two separate independent panels of medical experts."

