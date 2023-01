Kampaco: Umoran sam i tužan, pustite me da igram

BEOGRAD – Košarkaš Crvene zvezde Argentinac Fakundo Kampaco zatražio je od čelnika Evrolige da mu dozvole da igra za srpskog i regionalnog šampiona.

Kampaco je 19. decembra prošle godine potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom do juna 2024. godine. On je igrao za „crveno-bele“ u regionalnoj ABA ligi, ali još nije nastupio za beogradski klub u Evroligi. Finansijski panel Evrolige je zbog kršenja finansijskog fer-pleja zabranio Crvenoj zvezdi registrovanje igrača i trenera do 28. februara.

„Umoran sam i tužan zbog cele situacije. Sve što tražim je da me pustite da igram“, napisao je noćas Kampaco na svom Tviter nalogu.

Crvena zvezda je uputila hitan zahtev izvršnom direktoru Evrolige (CEO) Maršalu Glikmanu, kao jednu od svojih pravnih mogućnosti, da iskoristi svoje pravo i ovlašćenje, i suspenduje odluku finansijskog panela.

Unija košarkaša Evrolige (ELPA) pružila je podršku Kampacu.

(Tanjug)

