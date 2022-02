Kao u Simpsonovima: Ljudi u šoku gledaju gde su Kinezi napravili stazu za ZOI (foto)

Big Air Shougang, jedno od mesta na kojem se održavaju Zimske olimpijske igre u Pekingu, iznenadilo je brojne korisnike društvenih mreža.

Beijing’s big air jumps at the 2022 Winter Olympics look like a dystopian hellscape https://t.co/dYz0Z4Jdl9 pic.twitter.com/nOoAd05j9b

Takmičenje u disciplini Big Air održava se na mestu napuštene čeličane pa se takmičari za medalje bore pored rashladnih tornjeva.

„Prilično je distopijski imati nekakvo nuklearno postrojenje kao pozadinu za ovaj Big Air skijaški događaj“, piše jedan korisnik Tvitera, dok je drugi ovu lokaciju uporedio s nuklearnom elektranom iz popularne serije Simpsonovi.

Ali, Kinezima to ne smeta, budući da je njihova sunarodnica Ajlin Gu osvojila titulu olimpijske pobednice u slobodnom skijanju u disciplini Big Air na ZOI u Pekingu ispred Francuskinje Tes Ledu i Švajcarkinje Matilde Germaud.

The Big Air stadium at the Olympics seems to be right next to the Springfield Nuclear Power Plant. pic.twitter.com/5CbedtGu3h

— John Lovett (@jlove1982) February 7, 2022