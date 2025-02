Kapiten vaterpolista Novog Beograda želi agresivnu igru ekipe protiv Marseja

Kapiten vaterpolista Novog Beograda Miloš Ćuk rekao je danas da ekipa mora da igra čvrsto i agresivno protiv Marseja, kako bi ostvarila dobar rezultat u prvom kolu Grupe A Top 8 faze Lige šampiona.

„Počinje nam najbitniji deo sezone jer još na startu takmičenja smo istakli da je veliki cilj da se plasiramo na fajnal-for Lige šampiona. Dolazi nam ekipa Marseja predvođena našim velemajstorom Adrijom Prlainovićem, tako da je pred nama sigurno težak meč. Za nas će biti najvažnije da podignemo nivo agresivnosti i želje u odnosu na poslednju utakmicu u regionalnoj ligi. Ako im u tim segmentima budemo parirali, imamo velike šanse za dobar rezultat“, rekao je Ćuk na konferenciji za novinare.

Vaterpolisti Novog Beograda igraju u utorak od 20 časova na svom terenu protiv Marseja u prvom kolu Grupe A Top 8 faze Lige šampiona.

„Mnogo toga zavisiće od nas i zato treba da odigramo mušku utakmicu sa puno plivanja i čvrstih duela. Moramo u tim segmentima da budemo bolji od njih jer ćemo samo na taj način ostvariti dobar rezultat“, dodao je Ćuk.

Novi Beograd je prvi deo takmičenja završio bez poraza u grupi sa Steauom, Oradeom i Hanoverom. Marsej je zauzeo drugo mesto u konkurenciji Barselonete, koja je bila prvoplasirana, kao i Jadrana iz Herceg Novog i Vašaša.

Vaterpolisti Novog Beograda izgubili su u petak u Herceg Novom od Jadrana 9:13, u 15. kolu Jadranske lige i prekinuli niz od 23 pobeda u svim takmičenjima.

Ćuk je rekao da se ekipa odvikla od poraza, koji su sastavni deo sporta i da je siguran da će napredovati.

„Videli smo da nam to ne prija i daćemo sve od sebe da što manje poraza pretrpimo ove sezone. Ali, ovo je sport, i drugi isto tako treniraju, bore se, tako da je nekad i poraz morao da se dogodi. Dobro je što se desio posle više od 20 utakmica. Ovaj deo sezone biće zahtevniji, zato moramo da se spremimo što bolje kako bismo izbegli negativne rezultate“, naveo je on.

Trener Novog Beograda Živko Gocić rekao je da način na koji je ekipa igrala i izgubila na gostovanju u Crnoj Gori nije svojstven onome što je Novi Beograd prikazivao od početka sezone.

Govoreći o predstojećem protivniku, Gocić je rekao da je Marsej odlična ekipa koju vrhunski vodi Miloš Šćepanović.

„Ima mnogo iskusnih igrača koji već decenijama igraju na vrhunskom nivou, a prvo bih izdvojio Prlainovića. Naravno, on u svemu tome nije sam, ima tu još igrača koji zavređuju pažnju. Mi smo svesni njihove snage, ali znamo i naše kvalitete i mogućnosti. Pokušaćemo da one detalje u kojima smo bolji stavimo u prvi plan i da na taj način dođemo do cilja“, naveo je on.

Gocić je dodao da će ekipa sa velikom motivacijom ući u utakmicu i da se nada pobedi, ali je istakao da ima problema sa sastavom.

„Moram da naglasim da imamo određenih problema sa povredama, težim i lakšim, ali nadam se da ćemo uspeti sve to da saniramo, da se konsolidujemo i nastupimo u najjačem sastavu“, rekao je Gocić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com