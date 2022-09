Karte za meč Zvezda – Napredak od sutra u prodaji

BEOGRAD – Ulaznice za meč 12. kola Superlige Srbije između Crvene zvezde i Napretka biće puštene sutra u prodaju, saopštio je danas beogradski klub.

Meč će biti odigran u nedelju od 17.00 sati, a ulaznice će moći da se kupe onlajn na zvaničnom sajtu Crvene zvezde.

U saopštenju Crvene zvezde se navodi da će karte moći da se kupe i na blagajni stadiona „Rajko Mitić“ u subotu od 11 do 16 časova i na dan utakmice od 10 sati do početka meča. Ulaznice koštaju od 300 do 3.000 dinara.

„Crveno-beli“ se nalaze na prvom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 23 bodova iz devet utakmica.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.