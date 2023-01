Kasano: Juventus mora da se bori za titulu u Seriji A

RIM – Bivši italijanski fudbalski reprezentativac Antonio Kasano kritikovao je trenera Juventusa Masimilijana Alegri i dodao da torinski klub mora da se bori za titulu u Seriji A, prenose italijanski mediji.

Fubaleri Juventusa su vezali osam utakmica bez poraza u Seriji A, a na svih osam mečeva nisu primili gol.

„Alegri govori da idu korak po korak i da je minimalni cilj Juventusa ove sezone da osvoje četvrto mesto. To je laž i meni se to gadi. On vrlo dobro zna da Juventus i Inter imaju najjaču ekipu u Seriji A i da se moraju boriti za titulu“, poručio je Kasano.

Bivši italijanski reprezentativac je istakao da niko ne može da prevari navijače Juventusa.

„Novinari, bivši fudbaleri i prijatelji govore da se Juventus vratio. Vratio čemu? Mogu sve da osvoje, ali osim na meču protiv Lacija oni su bili očajni. Čak i protiv Kremonezea su zaslužili da budu poraženi“, rekao je Kasano.

Juventus je trenutno drugi na tabeli Serije A sa sedam bodova manje od prvoplasiranog Napolija. Ova kluba sastaće se u Napulju za dva dana u derbi meču 18. kola Serije A.

(Tanjug)

