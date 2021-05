Katanić i Olić: Došle smo da damo sve od sebe

ZLATIBOR – Košarkašice Srbije ušle su u drugu nedelju priprema na Zlatiboru, a stručni štab trenutno na raspolaganju ima 25 igračica.

Kako je saopšteno na sajtu Saveza, u prethodnim danima nacionalnom timu priključile su se još i Saša Čađo i Nikolina Milić, a do kraja priprema na Zlatiboru, reprezentaciji će se priključiti još i Ivon Anderson, Ana Dabović, Aleksandra Crvendakić i Nevena Jovanović.

Selektorka Marina Maljković prvi put odlučila je da svim mladim igračicama pruži šansu da više od mesec dana rade sa reprezentacijom i da prođu kroz ceo njen sistem rada.

„Došle smo ovde da damo sve od sebe, svaka koliko može, kako bismo videle gde smo i šta smo. Trudimo se da shvatimo sve što nam treneri govore i mislim da će biti dobro. Za mene je ogroman uspeh što sam ovde na Zlatiboru, to je nagrada za moj dosadašnji rad. Osećam se počastvovano i želim to da opravdam. Do sada u karijeri nisam imala priliku da igram i treniram sa evroligaškim igračicama, tako da sam srećna zbog te prilike i daću sve od sebe. Umor je prisutan kod svih nas, ali trudimo se da ga zanemarimo i koncentrišemo se na ono što je bitno“, rekla je 22-godišnja Ivana Katanić.

Mišljenje Ivane Katanić deli i dve godine mlađa Sofija Olić.

„U odnosu na treninge u Beogradu, mnogo više radimo na kondiciji i snazi. Drago mi je što imamo ovakav tip treninga i mislim da ćemo mnogo napredovati. Znači mi što radim sa našim trenerima, kao i što imamo priliku da budemo na treninzima sa iskusnijim igračicama. Dobile smo veliku šansu da ih upoznamo, da mnogo naučimo od njih i da napredujemo uz njih“, istakla je Olić.

Reprezentacija Srbije od 17. juna učestvuje na Evropskom prvenstvu u Valensiji, gde će u grupnoj fazi za protivnike imati timove Italije, Grčke i Crne Gore.

Mesec dana kasnije, srpske košarkašice igraće na Olimpijskim igrama u Tokiju, a protivnice u grupnoj fazi biće timovi Kanade, Španije i Koreje.

(Tanjug)

