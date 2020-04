Kaucija za Ronaldinja ipak plaćena iz Barselone, svi sumnjaju na jednog čoveka

Legendari Brazilac Ronaldinjo i njegov brat su juče izašli na slobodu. Doduše, ne potpunu jer se i dalje nalaze u kućnom, bolje rečeno hotelskom pritvoru, ali barem više ne dele ćelije sa opakim kriminalcima u Paragvaju.

📰 [ESPN] | Former Barcelona player Ronaldinho has been released from the prison. Now he is under house arrest in a hotel. pic.twitter.com/R30B4r6PJ5

Mnogi su se zapitali kako to da Ronaldinjo odjednom ima novca kada je bankrotirao, duguje novac Brazilu i u jednom momentu imao šest evra na računu… Odjednom je imao da plati 1,6 miliona evra. Kako?

Argentinski TNT je objavio da Ronaldinjo nema novca, sve mu je zaplenjeno, ali oni sumnjaju da je sklonio negde sredstva, jer je pre nekoliko meseci u strahu od zaplene ispraznio sve račune.

Međutim, pitanje je da li je Ronaldinjo povukao taj skriveni novac, ako ga ima, ili je neko drugi uplatio, a TNT je objavio, pozivajući se na izvore iz Paragvaja, da je novac uplaćen sa računa u Barseloni.

Xavi: "Ronaldinho is at the level of the best perhaps what he lacked was consistency at his peak. Only Messi is above Ronaldinho because of consistency. He helped Leo be who he is now. He adopted Messi as a little brother and they had a very good relationship." pic.twitter.com/1xVF0fkxlg

— VBET News (@VBETnews) April 5, 2020