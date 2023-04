Kerkez: Bez dileme, očekuje nas teška i zanimljiva utakmica

BEOGRAD – Trener fudbalera Čukaričkog Dušan Kerkez izjavio je na konferenciji za medije da je ekipa Radničkog iz Niša pravljena za evropska takmičenja.

Fudbaleri Čukaričkog sutra gostuju u Nišu ekipi Radničkog u utakmici 28. kola Superlige Srbije.

„Radnički je veliki klub, poslednjih godina se vratio u vrh srpskog fudbala, gde on prirodno i pripada, igrao je i Evropu. Možda im je ova sezona malo slabija, turbulentnija, ali to ne menja moj stav o niškom timu. Ta ekipa je pravljena za Evropu, da uđe u plej-of. Podigli su se u poslednje vreme, slavili su važnu pobedu u Subotici, verujem da će igrati sve bolje. Bez dileme, očekuje nas teška i zanimljiva utakmica, gde i oni imaju svoj cilj, kao i mi. Uostalom, svaki meč do kraja u Superligi će biti izuzetno zanimljiv“, izjavio je Kerkez.

Dodaje da njegov tim ne kalkuliše i da žele da do kraja sakupe što više bodova.

„Sa koje god pozicije da uđemo u doigravanje, igraće se do kraja i biće neizvesno i teško. Ponavljam, razmišljamo samo o svakom sledećem meču i o tome da osvojimo što više bodova. Raspored će svakako biti težak, sve ekipe koje će igrati u plej-ofu biće vrlo kvalitetne“, zaključio je Kerkez.

(Tanjug)

