KK Partizan: Da se poštuju bezbednosni protokoli u plej-ofu, nezadovoljstvo ekspertizom

Košarkaški klub Partizan saopštio je večeras da očekuje da će se u predstojećoj finalnoj seriji plej-ofa ABA lige protiv Crvene zvezde striktno poštovati bezbednosni protokoli bez obzira ko je domaćin utakmice i izrazio je nezadovoljstvo ekspertizom suđenja objavljenom na sajtu regionalnog takmičenja.

Finalna serija plej-ofa ABA lige počinje u ponedeljak, kada će Crvena zvezda od 20.30 u hali „Aleksandar Nikolić“ dočekati Partizan u prvoj utakmici.

U dosadašnjem toku sezone beogradski rivali su sve četiri utakmice u ABA ligi kao domaćini igrali u Beogradskoj areni.

U subotu je održan bezbednosni sastanak predstavnika oba kluba, MUP-a i svih službi koje učestvuju u organizaciji utakmice.

Kako je naveo Partizan na klupskom sajtu, uoči meča, za ponedeljak je zakazan još jedan bezbednosni sastanak za 11 časova u sedištu MUP-a.

„Od tog sastanka Partizan očekuje sve precizne informacije u vezi bezbednosnih protokola pre utakmice, za vreme utakmice i posle utakmice, kao i garancije sigurnosti za sve aktere meča i članove delegacije kluba. Naravno, očekuje se i striktna primena navedenih protokola tokom čitave finalne serije, bez obzira na to koji klub je domaćin utakmice. Partizan je odlučan u stavu da će svako fizičko ugrožavanje ekipe dovesti do napuštanja parketa dok se ne stvore uslovi za nastavak utakmice“, navodi se u saopštenju.

Trener Partizana Željko Obradović rekao je da ekipa čitavu godinu igra da bi došla do finala.

„Celu godinu igramo da bismo došli do ovog cilja, do velikog finala. Nadam se da ćemo biti spremni i da ćemo probati da damo sve od sebe. To je uvek najvažnije“, naveo je Obradović.

Kapiten crno-belih Kevin Panter očekuje pobedu.

„Naša očekivanja su da pobedimo i da postignemo što više poena. Znamo da nas očekuju pune tribine i veoma napeta atmosfera“, rekao je on.

Takođe, Partizan je u saopštenju istakao nezadovoljstvo objavljenom ekspertizom suđenja treće utakmice polufinala plej-ofa protiv Budućnosti, u kojoj je navedeno da su sudije doneli dve ispravne i jednu pogrešnu odluku.

„Partizan ističe nezadovoljstvo zbog objavljene ekspertize na sajtu ABA lige. Neprepoznavanje šta je levo, a šta desno i očigledno slabo poznavanje pravila košarke, ne idu u prilog kreiranju normalne atmosfere tokom plej-ofa regionalnog šampionata. Takođe, neverovatno je da predmet ekspertize, primera radi, nije bio dosuđen faul protiv KK Partizan (igrač br. 35 Pi-Džej Doužer) pri šutu protivnika za tri poena, a u situaciji gde se igrač Partizana nije nalazio ni blizu protivnika“, piše u saopštenju Partizana.

