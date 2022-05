Klop: Igracemo naredne sezone u finalu Lige sampiona

PARIZ – Menadžer Liverpula Jirgen Klop izjavio je da je uveren da će fudbaler engleskog kluba i naredne sezone igrati u finalu Lige šampiona, prenose britanski mediji.

Liverpul je sinoć u finalu najkvalitetnijeg evropskog klupskog takmičenja poražen od madridskog Reala 1:0.

„Ovog trenutka niko ne misli da je ovo bila sjajna sezona. Nije loše igrati u finalu, jer je to neka vrsta uspeha, ali nije uspeh koji želite. Momci su takmičarski nastrojeni da i naredne sezone igramo u finalu Lige šampiona. Imaćemo izvanrednu grupu monamak i naredne sezone. Gde je finale sledeće godine? Istanbul? Rezervišite hotel“, rekao je Klop za BT Sport.

Nemački trener je istakao da je ponosan na fudbalere Liverpula.

„Imali smo mnogo šuteva, ali ne najčistijih. Golman Reala Tibo Kurtoa je imao dve odlične odbrane. Primili smo gol posle ubacivanja. Valverde je želeo da šutira, Vinisijus je bio tamo i to je to. Momci su sve pokušali, posebno kad su gubili, onda smo zaigrali kako smo planirali. Želeli smo da budemo hrabriji u drugom poluvremenu. Ttrebalo je da igramo više u formaciji, a onda oko njih“, istakao je Klop.

(Tanjug)

