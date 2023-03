Klop: U predstojeća dva meseca možemo da uradimo ili mnogo ili ništa

LIVERPUL – Menadžer Liverpula Jirgen Klop izjavio je danas na konferenciji za medije da će narednih nedelju dana za njegovu ekipu predstavlja intenzivan period.

Fudbaleri Liverpula sutra gostuju Mančester sitiju u okviru 29. kola engleske Premijer lige.

„U predstojeća dva meseca možemo da uradimo ili mnogo ili ništa. Ovo je svakako već početak pripremnog procesa za narednu sezonu. Jedino što možemo da uradimo do kraja sezone je da izborimo plasman u Ligu šampiona. Nismo u idealnoj poziciji, ali to je i dalje moguće. Moraćemo da dobijemo veliki broj utakmica. Kao da je nedelja Lige šampiona. Biće intenzivno. Nismo glupi. Svesni smo da protiv Reala, a i kasnije na gostovanju Bornmutu, nismo bili dobri, ali je izdanje pre toga, u derbiju sa Mančester junajtedom bilo prvoklasno. Moramo to da pokažemo ponovo“, istakao je Klop.

(Tanjug)

