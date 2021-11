Ko se do sada plasirao na Mundijal? Srbija, Brazil, Nemačka

BEOGRAD – Fudbalska reprezentacija Srbije fantastičnom pobedom protiv Portugala u Lisabonu (2:1) plasirala se na Mundijal u Kataru i trenutno je jedna od devet selekcija koje su overile plasman.

Iz Evrope, uz Srbiju, to su uspeli još Hrvatska, Nemačka, Danska, Francuska, Belgija i Španija, večeras će to uraditi, izvesno Engleska, Italija ili Švajcarska, a sutra Holandija ili Turska, plus još tri ekipe iz baraža u martu.

Brazil je iz Južne Amerike obezbedio plasman, Argentina je vrlo blizu, a siguran učesnik je, naravno, domaćin Katar.

Mundijal u Kataru igra se od 21. novembra do 18. decembra 2022. godine.

(Tanjug)

