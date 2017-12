Kokeza: Evo zašto je Muslin smenjen

Predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Slaviša Kokeza izjavio je da je do razlaza sa doskorašnjim selektorom Slavoljubom Muslinom došlo jer Savez nije želeo da rizikuje i izgubi talente kao što su Sergej Milinković-Savić, Miloš Veljković i Nemanja Radonjić.

„Pre i posle utakmice u Beču protiv Austrije mnogo ljudi me je pitalo zašto Marko Arnautović ne igra za Srbiju. Niko nije rekao da je kriv neki bivši selektor, svi su rekli da je krivo rukovodstvo Saveza. Istine radi, FSS je tada želeo da Marko igra za Srbiju, a koliko znam želeo je i Marko. Nije bio pozvan i izabrao je drugu reprezentaciju. A ko bi bio kriv da su Milinković-Savić, Veljković, Radonjić za šest meseci otišli da igraju za drugu reprezentaciju? Kokeza i Bunjevčević. Zato je došlo do razlaza. Ti momci su budućnost srpskog fudbala i nismo hteli da dopustimo da ne igraju za Srbiju“, rekao je Kokeza za Nedeljnik.

On je dodao da je od Muslina traženo da ti momci samo debituju za A tim na azijskoj turneji, kako bi ih Srbija obezbedila za sebe i da niko nije tražio da ih vodi na Mundijal u Ruusiju, ali da je on to odbio.

„Za nas je to bilo nerazumljivo i nismo hteli da prihvatimo. Imamo odgovornost za budućnost srpskog fudbala i ti momci treba da donesu mnogo radosti naciji i kada Kokeza više ne bude predsednik FSS, a Muslin selektor“, istakao je Kokeza.

Prvi čovek FSS je kao primer Muslinovog odbijanja naveo njegov komentar posle utakmice Lige Evrope između Nice i Lacija, na kojoj je Milinković-Savić postigao dva i namestio jedan gol.

„Tada mi je rekao da je Sergej bio jedan od najgorih na terenu. Mislio sam da ga nisam dobro čuo, pitao sam ga pričamo o utakmici Nica – Lacio na kojoj ste vi bili, a on kaže: Da, bio je jedan od najgorih na terenu“, rekao je Kokeza.

(Tanjug)