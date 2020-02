Kokoškov preuzeo odgovornost za poraz od Gruzije

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Igor Kokoškov rekao je da je Gruzija bila bolji tim na večerašnjem meču, da je zasluženo pobedila i preuzeo je odgovornost za poraz u drugom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

„Kao prvo, zahvalio bih navijačima što su došli da podrže ovu ekipu, reprezentaciju Srbije. Dali smo sve od sebe da ih učinimo ponosnim, ali nekad u košarci stvari ne idu kako ste mislili. Takodje, želim da čestitam Gruziji. Možete da osetite da imaju kontinuitet, imaju istog trenera pet godina, imaju sistem na koji su naviknuti…“, rekao je Kokoškov novinarima posle meča.

Košarkaši Srbije izgubili su večeras u Beogradu od Gruzije sa 90:94, u drugom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

„Verujte mi, niko nije došao samo da se pojavi, hteli smo da pobedimo, bilo je energije, truda… Zaista verujem da igrači igraju utakmice, a treneri gube. Kada izgubite onda uvek se zapitate šta je dovelo do toga“, rekao je Kokoškov.

On je naveo da je bilo mnogo grešaka, da su pokušali da uvedu mnogo novih stvari i da se baš zato videlo koliko se košarkaši Gruzije bolje poznaju medju sobom.

„Ništa ne počinje i ne završava se. Stalo nam je do nacionalnog tima, stalo nam je do dresa koji nosimo i boli kada izgubimo kod kuće, nije sjajan osećaj, ali treba gledati širu sliku. Videli smo neke mlade igrače koje smo hteli da vidimo, iskusniji su bili tu da povedu… Hoću da zahvalim igračima koji su našli vreme da dodju i da igraju“, dodao je selektor Srbije.

Kokoškov je istakao da je ponosan na igrače i da će tim sledeći put dati sve od sebe da bude bolji.

„Pritisak na lopti nam je u početku davao rezultat, ali kasnije nismo uspeli da zaustavimo Šermadinija i Mekfadena. Večeras je bolji tim pobedio. Sledeći put moramo da igramo bolje, čvršće. Ne možemo da se krijemo iza truda“, rekao je Kokoškov.

Novinare je zanimalo i šta je nedostajalo na večerašnjem meču.

„Psihološki, malo pritisak. Osetila se nervoza poslednjih par dana. Imamo par veterana, ali i par beba koji su prvi put u ovoj atmosferi. Možda je bilo lakše da igramo u Finskoj gde nas niko ne zna. Nekad pod pritiskom igraš malo lošije. Ne mogu da se krijem iza nezalaganja. Momci su hteli… Falilo nam je lakih poena, asistencija, jedna trojka… Lako smo i brzo ulazili u bonus, dozvolili smo da agresija preraste u loše odluke u odbrani“, rekao je Kokoškov.

Upitan da li je on imao tremu, stres, Kokoškov je rekao da je ovo bio poseban momenat za njega.

„Ja 20 godina nisam radio u Beogradu, Srbiji, to je poseban momenat. Kad krene utakmica to se zaboravlja. Nisam imao tremu vezanu za psihološku pripremu… Za nas je ovo nedoumica, ima mnogo novih igrača, prvi put smo se sastali, a Gruzijci su odrasli zajedno“, rekao je Kokoškov.

On je ponovio da su svi u ovih nekoliko dana uložili mnogo energije, da se niko nije pojavio nepripremljen, bez motiva.

„Utisci posle ovih nekoliko dana je da je mnogo posla iziskuje rad s reprezentacijom. Nije to samo pojaviti se i postaviti neke akcije, to je živa stvar, kao glina koja se oblikuje“, rekao je Kokoškov.

Novinare je zanimalo i kakva je bila ideja kod poslednjeg napada.

„Tu akciju smo odigrali i u Finskoj, stavili smo to na tablu, bio je otvoren šut… Malo su se noge odsekle, ali to je košarka“, rekao je Kokoškov i dodao da je energija nestala jer su „nestale noge“.

On je na kraju pozvao navijače i javnost da podrže igrače.

„Molim vas samo da podržimo igrače. Lako je da konstatujemo šta ne valja, nego da vidimo kako ćemo to da rešimo. Svi oni imaju drugačije uloge u timu, a u reprezentaciji se to menja. Ovaj prst će uvek biti uperen ka treneru, jer trener gube utakmice. To je – što je. Imamo ono što imamo, to je naš tim, svih nas“, rekao je Kokoškov.

Posle dva kola u Grupi E Srbija ima pobedu i poraz.

