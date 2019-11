Kokoškov: Primarni posao u NBA, ali Srbija je institucija

VAŠINGTON – Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Igor Kokoškov izjavio je da je njegov primarni posao u NBA, a da je rad sa nacionalnom selekcijom zadovoljstvo zbog veličine srpskog tima i maksimalnih ambicija na svakom takmičenju.

„Moj uslov je bio da prihvatim ceo paket obaveza, da ne budem selektivan kao selektor, da preuzmem samo neka, nazovi, velika takmičenja. Tu su kvalifikacije za Olimpijske igre i svi se nadamo OI, ali moj uslov je bio da radim sve, pa i „prozore“, što nije bilo lako. Iskoristili smo informacije nekih drugih timova, situaciju Serđa Skariola, koji je svetski prvak i u NBA i u FIBA takmičenju. Kao pomoćniku je malo drugačija situacija i to je bila olakšavajuća okolnost“, rekao je Kokoškov u intervjuu za Glas Amerike.

Pomoćni trener u Sakramento Kingsima smatra da je nacionalni tim Srbije ozbiljna košarkaška institucija, veoma cenjena i prepoznata u svetu i naglasio zadovoljstvo što će je voditi u narednom periodu.

„Nemam dilemu i nažalost ili na sreću, moj primarni posao je u NBA, a moje zadovoljstvo je rad sa nacionalnom selekcijom. Tako da to iziskuje više vremena, više sati, ali svestan sam. To nije nešto što prvi put radim i iz iskustava od poslednjih 10 godina u radu sa nekim drugim reprezentacijama, znam šta me očekuje. To je jedan glomazan posao i nisam imao dilemu u vezi sa tim da li želim ili ne želim to da radim. Nego, jednostavno ti preuzimaš obavezu da to radiš na jedan valjan i profesionalan način. Kažem, očekujem i znam koliko posla treba da se uradi, samo više rada“, istakao je Kokoškov.

Bivši selektor Gruzije i Slovenije, reprezentaciju Srbije preuzeo je nakon petog mesta na Svetskom prvenstvu u Kini.

Uprkos velikim očekivanjima nije izboren plasman na Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine, što će biti ključna stvar koja Kokoškova čeka.

„To su standardi. Neke druge reprezentacije bi verovatno imale paradu i svoje balkone kada bi bili peti na svetu, ali to nisu standardi stare jugoslovenske reprezentacije i srpske reprezentacije danas. Naši standardi su malo drugačiji, tako da i očekivanja su malo veća i to je nešto što su prošle generacije uspostavile kao realnost. To se od nas očekuje, to je sigurno velika čast, ali i velika obaveza. Očekuje se mnogo, ta očekivanja su realna i tu nema ništa između. Jednostavno, mogu da postoje momenti situacije, problemi, ali su uvek očekivanja, krajnja očekivanja i rezultati“, rekao je Kokoškov.

On je istakao i da neće favorizovati NBA ligu i košarkaše u njoj, rekavši da pratiti igrače iz ABA lige, Evrolige i da će svi potencijalni reprezentativci biti razmatrani, gledani, praćeni.

Kokoškov je prokomenatrisao i informaciju da košarkas Finiksa Frenk Kaminski može da bude potencijalni reprezentataivac zbog srpskog porekla.

„Ja sam zaista vrlo, vrlo dosadan za medije, jer ja se zaista, to je stvar mog vaspitanja i sportskog i privatnog, ne bavim ekskluzivitetima. Nažalost, nekad jedna poluinformacija može da bude mnogo važnija od istine. Kaminski? Ne znam tu situaciju, to je jedno od pitanja, koje mi je postavljeno u relativno dugom intervjuu, koje je izvučeno iz konteksta kao ekskluzivitet i bombastičan naslov. A odgovor, ja bih rekao ovako… Svako ko ima zvanično zakonsko pravo, ko ima srpski pasoš, dobar je košarkaš, ima talenta i kvalitet, potencijalni je reprezentativac“, zaključio je Kokoškov.

(Tanjug)