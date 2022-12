Koman: Dobro poznajemo selekciju Poljske, neće moći da nas iznenade

DOHA – Francuski fudbalski reprezentativac Kingsli Koman izjavio je danas da „trikolorima“ dobro poznat stil igre reprezentacije Poljske i ocenio da neće moći da ih iznenade u meču osmine finala na Svetskom prvenstvu u Kataru, prenosi „Rojters“.

„Znamo da će imati veoma dobre kontra napade. Ipak je ovo meč SP i sve je moguće, ali mu ćemo mu pristupiti ozbiljno“, rekao je Koman na konferenciji za novinare u Dohi.

On je istakao da im status favorita na ovom meču ne daje prednost i podsetio na prošlogodišnji duel osmine finala Evropskog prvenstva, koji je Francuska posle penala izgubila od Švajcarske.

„Eliminacija od Švajcarske je stvar prošlosti, ali smo izvukli pouke iz takvih mečeva i potrudili se da se tako nešto ne ponovi. Poljska je potpuno drugačiji protivnik“, naveo je Koman, koji je član minhenskog Bajerna.

On je istakao da Francuzima najveća opasnost preti od poljskog napadača Roberta Levandovskog.

„Igrao sam sa njim dugo u Bajernu, čak i na treninzima je veoma ozbiljan i to mu pomaže da godinama ostane na ovom nivou… On je napadač i zato moramo da im dozvolimo što manje šansi, da on manje ima loptu“, zaključio je Koman.

Utakmica između Francuske i Poljske biće odigrana u nedelju od 16 sati.

(Tanjug)

