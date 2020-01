Konačna osveta navijača: Srušena statua Zlatana Ibrahimovića (foto)

Velika bronzana statua švedskog napadača Zlatana Ibrahimovića, koja je početkom oktobra postavljena u njegovom rodnom Malmeu, srušena je i potpuno uništena. Vandali koji su je srušili oko vrata bronzanog Ibrahimovića postavili su šal švedske reprezentacije.

Zlatan Ibrahimovic's statue has been sawed down by the Malmo fans. pic.twitter.com/jRBWwske0L

— Nitwik Football (@NitwikFootball) January 5, 2020