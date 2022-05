Konačno rešeno pitanje ko je bolji – Džordan ili Lebron (foto)

Pitanje od milion dolara koje muči košarkašku javnost već gotovo dve decenije jeste ko je najbolji igrač u istoriji ove igre – Majkl Džordan ili Lebron Džejms. Konačno smo dobili odgovor što se tiče jedne, ne baš svakidašnje kategorije.

Dvojica velikana meta su konstantnih poređenja na košarkaškom terenu, ali su se ovoga puta našli kao rivali u posebnim ulogama.

This is it, winner of this will be the official GOAT. 😂

(h/t @boardroom) pic.twitter.com/XBkLRxUfQk

— NBA Retweet (@RTNBA) May 3, 2022