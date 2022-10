Konte ljut zbog poništenog gola protiv Sportinga

Trener Totenhema Antonio Konte ljut je zbog poništenog pobedonosnog gola u utakmici protiv Sportinga iz Lisabona kojim je njegova ekipa mogla da se plasira u osminu finala Lige šampiona, kolo pre kraja grupne faze.

Totenhem je sinoć u Londonu odigrao 1:1 protiv Sportinga u petom kolu, a u šestom minutu nadoknade posle upotrebe VAR tehnologije poništen je gol koji je postigao Hari Kejn. Konte je posle toga zbog prigovora dobio crveni karton.

Totenhem je pobedom mogao kao prvoplasirani da izbori mesto u osmini finala Lige šampiona, ali će sada to morati da pokuša u poslednjem kolu. Londonska ekipa je prva na tabeli sa osam bodova, a slede je Sporting i Ajntraht sa po sedam bodova, dok je poslednji Olimpik sa šest.

Posle utakmice Konte je rekao da je „zaista uznemiren“.

„Mnogo ljudi je ušlo na teren, a sudija je odlučio mene da isključi. Ima trenutaka u kojima shvatite da vam je poništen regularan gol, pošto je lopta bila ispred Kejna. Znate da ne komentarišem sudijske odluke, ali nismo imali sreće sa VAR-om ove sezone u Premijer ligi i Ligi šampiona“, rekao je Konte novinarima, preneo je Skaj.

„Mislim da to pravi veliku štetu. Voleo bih da vidim ovakve odluke vrhunskoj ekipi u važnoj utakmici, voleo bih da vidim da li je VAR toliko hrabar da donese takvu odluku, ponavaljam, nepoštenu odluku pošto je lopta bila ispred Kejna. Žao mi je ali zaista sam uznemiren pošto nekada možete da prihvatite situaciju, ali nekad mislim da to nije dobro pošto ne vidim da je bilo pošteno u ovakvoj situaciji i kada to ne vidim postanem vrlo, vrlo uznemiren“, dodao je on.

U poslednjem kolu 1. novembra Olimpik će u Marseju dočekati Totenhem, a Sporting će u Nemačkoj igrati protiv Ajntrahta.

Londonskoj ekipi će za prolaz dalje biti potrebno da izbegne poraz.

Konte je tražio od kluba da „razgovara sa pravm ljudima“, posebno ako se ekipa ne plasira u nokaut fazu.

„Ponavljam, odluka pravi veliku štetu. Nadam se da klub ovo shvata i da će u pravoj situaciji razgovarati sa ljudima sa kojima moraju da razgovaraju, inače ispada da samo trener priča. Klub mora da bude jak pošto je ova situacija napravila veliku, veliku štetu. Sada ne znamo šta će se dogoditi sledeće nedelje i ako ispadnemo, želim da vidim“, naveo je Konte.

(Beta)

