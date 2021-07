Kontroverzni Australijanac priznao: Đoković je bog

Nik Kirjos, australijski teniser koga karakterišu učestale kontroverzne izjave, nakon što je naveo da predstavlja pretnju uspehu Novaka Đokovića na Vimbldonu, rekao je da je Srbin – bog.

Momak rođen u Kamberi, prošao je prvo kolo Vimbldona uz dosta muke, pošto je njegov meč sa Igom Umberom prekinut zbog mraka, a prerastao u maratonski duel koji se igrao u pet setova i trajao tri i po sata.

Kirjos je ove godine učestvovao samo na turnirima u Australiji, te mu je Vimbldon prvo pojavljivanje još od februara.

Možda je jedan od razloga neizvesnosti njegove prve pobede u Londonu činjenica da se nije takmičio skoro četiri meseca, ali je Australijanac dobro poznat po svojim izjavama, uoči londonskog Grend slema stigao da najavi da predstavlja pretnju Novaku Đokoviću u osvajanju njegove 20. Grend slem titule.

So slick from Nick 💫@NickKyrgios is into the third round – and it's no surprise with shotmaking like this…#Wimbledon pic.twitter.com/bQFPzp2ifo — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2021

„Potpuno je ludo to što sam odigrao samo nekoliko turnira u poslednje dve godine, a i dalje sam jedan od nekolicine koji mogu da Đokoviću naprave problem. To je blagoslov. Mogu da ne igram koliko god dugo, a ljudi će i dalje želeti samo jedan meč, želeće Kirjosa protiv Đokovića, i to pokazuje koliko ja donosim ovom sportu“, rekao je Kirjos za britanski „Telegraf“.

Ipak, Kirjos je priznao ko su glavni „bogovi“ tenisa.

„Ne može svako da bude Federer, Nadal ili Đoković. To su sportisti koji postoje jednom u deceniji. Oni su bogovi. Morate da imate ljude koji su samo normalni, koji mogu da dovedu druge navijače da ih gledaju. Osećam da sam ja jedan od tih ljudi“, naveo je Kirjos.

Kako bi potkrepio svoju „normalnost“, harizmatični teniser je tokom meča drugog kola Vimbldona protiv Đanluke Magera u kom je slavio znatno lakše nego u prvom, na meč loptu prišao jednoj obožavateljki izgledajući kao da uzima savet od nje, da bi posle osvojenog poena izjavio da ne može da je zagrli.

Kyrgios gets some coaching from a fan! It works and he wins the match. He then tells the fan "I can't hug you" #Wimbledon https://t.co/bOS3p7eZPk pic.twitter.com/OZZemwjfWy — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) July 1, 2021

U trećem kolu Vimbldona Kirjos će se sastati sa Kanađaninom Feliksom Ože-Alijasimom.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.