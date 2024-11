Košarkaši Crvene zvezde pobedili Albu u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu Albu 92:71 (23:14, 18:18, 22:18, 29:21), u meču osmog kola Evrolige.

Najefikasniji kod Zvezde bili su Kodi Miler-Mekintajer sa 15, Filip Petrušev sa 14, Nikola Kalinić sa 13, Ajzea Kenan sa 12 i Majk Daum i Uroš Plavšić sa po 10 poena.

Kod Albe bolji od ostalih bio je Gabrijele Proćida sa 25 poena i sedam skokova.

Zvezda je zabeležila četiri pobede i četiri poraza, a Alba je na skoru od jedne pobede i sedam poraza.

U narednom kolu, Zvezda će gostovati Monaku, dok će Alba u Berlinu dočekati Milano.

Zvezda je bolje ušla u meč i posle dva i po minuta, bez primljenog koša, povela 9:0. Crveno-beli su nastavili sa boljom igrom i posle poena Luke Mitrovića tri minuta pre kraja četvrtine stigli i do dvocifrene prednost (19:9). Na prvu pauzu Zvezda je otišla sa plus devet (23:14).

Nakon dve vezane trojke na startu druge deonice Alba je prišla na četiri poena zaostatka (26:22). Zvezda je odgovorila bržom igrom i na tri i po minuta do kraja četvrtine ponovo stigla do plus devet (39:30), i tu prednost crveno-beli su zadržali do kraja poluvremena (41:32).

Nakon trojke Kalinića i poena Miler-Mekintajera Zvezda je polovinom treće četvrtine stigla do maksimalnih plus 15 (55:40). Crveno-beli su uspeli bez većih poteškoća da do kraja treće četvrtine održe ubedljivu prednost.

Posle rastrzane igre početkom poslednje deonice, Alba je na pet minuta do kraja, posle trojke Olindea, prišla na 10 poena zaostatka a trener Zvezde Sferopulos je zatražio tajm-aut. Nakon tajm-auta Zvezda je serijom 5:0 ponovo stigla do plus 15 i rešila pitanje pobednika.

