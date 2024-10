Košarkaši Crvene zvezde pobedili Fenerbahče u Istanbulu

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na gostujućem terenu u Istanbulu Fenerbahče 76:57 (26:12, 12:19, 16:11, 22:15), u meču trećeg kola Evrolige.

Crvenu zvezdu do pobede je predvodio Džoel Bolomboj sa 18 poena i 11 skokova, a pratili su ga Nemanja Nedović sa 17 i Majk Daum sa 14 poena.

Kod Fenerbahčea bolji od ostalih bio je Najdžel Hejs-Dejvis sa 20 poena i osam skokova.

Zvezda je zabeležila sve tri pobede u prva tri kola, a Fenerbahče je upisao dve pobede i jedan poraz.

U narednom kolu, Zvezda će dočekati Barselonu, dok će Fenerbahče u Berlinu gostovati Albi.

Crveno-beli su bolje ušli u meč i posle dva i po minuta poveli sa 7:0. Zvezda je nastavila sa dobrom igrom i polovinom prve deonice, nakon trojke Dauma, stigla do plus 12 (17:5).

Dobrom igrom u odbrani, Zvezda je „naterala“ Fenerbahče na šest izgubljenih lopti i prvu četvrtinu završila sa 14 poena prednosti (26:12).

Serijom 5:0 Zvezda je otvorila drugu deonicu i stigla do maksimalnih plus 19 (31:12), ali je Fenerbahče odgovorio serijom 12:0, i polovinom druge deonice prišao na sedam poena zaostatka. Seriju domaćina prekinuo je Bolomboj trojkom i ponovo doneo Zvezdi dvocifrenu prednost.

Crveno-beli su uspeli da sačuvaju prednost do kraja poluvremena i na pauzu, posle poena Kalinića sa linije slobodnih bacanja, odu sa plus sedam (38:31).

Najbolji kod Zvezde u prvom delu bio je Džoel Bolomboj sa 12 poena i pet skokova, a kod domaćina se izdvojio Najdžel Hejs-Dejvis sa 15 poena i pet skokova.

Tokom većeg dela treće deonice Zvezda je imala imala oko devet poena prednosti, ali je na dva i po minuta pre kraja četvrtine trojkom Hejs-Dejvisa Fenerbahče prišao na minus četiri (45:41). Zvezda je odgovorila vezanim poenima Mitrovića i ponovo stigla do dvocifrene prednosti (52:42).

Zvezda je dobrom odbranom kontrolisala dešavanja na parketu i polovinom poslednje četvrtine stigla do velikih plus 15 (62:47). Crveno-beli su u potpunosti iskoristili neorganizovanu i ishitrenu igru u napadu Fenerbahčea i bez većih poteškoća priveli meč kraju i na kraju stigli do ubedljive pobede (76:57).

(Beta)

