Košarkaši Crvene zvezde u finalu Kupa Radivoja Koraća

Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u finale Kupa „Radivoja Koraća“, pošto su večeras u Nišu pobedili FMP 84:63 (22:16, 19:18, 22:21, 21:8).

Zvezdu je do pobede predvodio Filip Petrušev sa 22 poena i osam skokova, a pratili su ga Džoel Bolomboj sa 16 i Dejan Davidovac sa 12 poena.

Najefikasniji kod FMP-a bili su Vojislav Stojanović sa 13, Stefan Lazarević sa 11 i Filip Barna sa 10 poena.

Zvezda je tokom većeg dela meča bila u prednosti, u poslednju deonicu je ušla sa plus osam, a nakon serije 7:0 na startu poslednje deonice stigla i do 15 poena prednosti (70:55) i bez poteškoća prednost sačuvala do kraja meča.

Ovo je 43. vezana pobeda Zvezde nad FMP-om u svim takmičenjima. Poslednji put FMP je pobedio Zvezdu 18. maja 2011. godine.

Zvezda će u finalu igrati protiv boljeg iz duela Partizan-Mega, a taj meč je na programu kasnije večeras.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com