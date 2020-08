Košarkaši Mege ušli u drugu nedelju priprema za novu sezonu

BEOGRAD – Trener košarkaša Mega Bemaksa Vladimir Jovanović rekao je da će fokus u prvim nedeljama priprema biti na fizičkoj spremi.

Košarkaši Mege 27. jula zvanično su započeli sa pripremama za novu sezonu, na startu druge nedelje treninzima se priključio i američki plejmejker Dejšon Smit.

Jovanović na treningu trenutno raspolaže sledećim igračima: Marko Simonović, Nikola Mišković, Filip Petrušev, Dejšon „Scooćie“ Smit, Luka Cerovina, Aleksandar Langović, Malkolm Kazalon, Marko Kljajević, Mihailo Jovičić, Karlo Matković i Nikola Jović, a trenutni prosek godina u ekipi je 19,9.

„Počeli smo drugu nedelju rada na pripremama za novu sezonu. Prve dve-tri nedelje će akcenat sigurno biti na fizičkoj pripremi, gde će kondicioni trener Marko Sekulić imati glavnu rehc. Mi smo u prvoj nedelji uveli loptu, ali se nismo fokusirali na igru već na ispravljanje nekih tehničkih i taktičkih detalja. Posle dve, tri nedelje u ovom ritmu, košarka ce polako preuzeti primat, dok ce fizički deo krenuti da se smanjuje“, rekao je Jovanović za klupski sajt.

Trener Mege istakao je i da je zadovoljan fizičkim stanjem ekipe.

„Momci su došli u nimalo lošem stanju, s obzirom da prethodni plan tokom post sezone nije u potpunosti realizovan iz okolnosti koje su imali i svi ostali timovi. U pauzi koja je trajala tri nedelje, a za neke momke i duže, oni su imali plan koji im je naš kondicioni trener napravio i koji su oni sprovodili kući, a pojedinci su imali prilike i da rade na svojoj košarci u tom periodu“, rekao je trener Mege i dodao:

„Imati svoju halu gde je sve podređeno tvom timu znači mnogo i u normalnim situacijama, a posebno u ovakvoj specifičnoj, gde je to od primarne važnosti. Ne računajuci igrače i stručni štab, koji normalno ulaze u sastav tima, vec ljude koji su tu maksimalno posvećeni da nas zaštite, u skladu sa merama, gde vi znate koji su to ljudi, ko ulazi u halu i da su svi u službi kluba, to je od izuzetnog značaja u ovoj situaciji“, zaključio je Jovanović.

Nova sezona u ABA ligi počeće 3. oktobra, a Mega Bemaks će u prvom kolu gostovati Igokei u Laktašima.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.