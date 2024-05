Košarkaši Panatinaikosa šampioni Evrope

Košarkaši Panatinaikosa osvojili su titulu prvaka Evrope, pošto su večeras u Berlinu u finalu fajnal-fora pobedili Real Madrid sa 95:80 (25:36, 24:18, 15:7, 31:19).

Panatinaikos su do pobede predvodili Kostas Slukas sa 24, Kendrik Nan sa 21 i Matijas Lesor sa 17 poena.

Najefikasniji kod Reala bili su Džanan Musa sa 18, Fakundo Kampaco sa 12 i Serhio Rodriges sa 11 poena.

Real je od starta nametnuo svoju igru, i predvođen raspoloženim Džananom Musom, koji je u prvoj četvrtinu upisao 10 poena i tri skoka, tu deonicu završio sa plus 11 (36:25).

Dvocifrenu prednost Real je održavao do sredine druge deonice, kada je Panatinaikos zaigrao bolje i na dva minuta do kraja poluvremena prišao na poen zaostatka (45:46), ali su Madriđani odgovorili trojkama Muse i Kampaca, a konačan rezultat na poluvremenu 54:49 za Real postavio je Slukas pogodkom u poslednjim sekundama.

Posle četiri minuta igre u nastavku, posle trojke Nana, Panatinaikos je stigao do potpunog rezultatskog preokreta (58:56), a trener Reala Ćus Mateo je morao da zatraži tajm-aut.

Zahvaljujući dobroj odbrani u trećoj četvrtini, u kojoj su primili sedam poena, Panatinaikos je u poslednju deonicu ušao sa tri poena prednosti 64:61.

Nakon trojke Mitoglua i poena Grenta, Atinjani su sedam minuta pre kraja stigli do maksimalnih plus osam (73:65), ali je Real serijom 6:0 uspeo da se vrati u meč. Nakon vezanih poena Nana i trojke Mitoglua, Panatinaikos je na dva i po minuta do kraja stigao do deset poena prednosti (86:76).

Brzim šutevima za tri poena Real je pokušao da se vrati u meč, ali bezuspešno, a Panatinaikos je sigurnim izvođenjem slobodnih bacanja u završnici stigao do sedme titule prvaka Evrope.

(Beta)

