Košarkaši Panatinaikosa u finalu fajnal-fora Evrolige

Košarkaši Panatinaikosa plasirali su se u finale fajnal-fora Evrolige, pošto su večeras u polufinalnom meču u Berlinu pobedili Fenerbahče sa 73:57 (22:13, 16:23, 18:14, 17:7).

Panatinaikos je do pobede predvodio Matijas Lesor sa 17 poena i 10 skokova, a pratili su ga Kendrik Nan sa 14 i Džerijan Grent sa 13 poena.

Najefikasniji kod Fenerbahčea bili su Najdžel Hejs-Dejvis sa 14, srpski reprezentativac Marko Gudurić i Net Sestina sa po 10 poena.

U finalu, Panatinaikos će igrati protiv boljeg iz duela Real Madrid-Olimpijakos, a taj meč je na programu večeras od 21:15.

Panatinaikos je mnogo bolje ušao u meč, i polovinom prve deonice vodio 12:0. Tokom čitavog prvog perioda Fenerbahče se mučio u napadu i tek u petom minutu stigao do prvih poena. Do kraja deonice, sve što je turska ekipa uspela da uradi jeste da smanji razliku na minus devet 22:13.

Fenerbahče je bolje započeo drugu deonicu i serijom 7:2 prišao na četiri poena zaostatka, ali je Nan trojkom uspeo da zaustavi nalet ekipe iz Istanbula. Do kraja poluvremena Fenerbahče je u potpunosti uspeo da se vrati u meč, i nakon pet vezanih poena Hejs-Dejvisa stigne do dva poena zaostatka 36:38.

Posle izjednačenog početka, Panatinaikos je polovinom treće deonice, nakon nesportske lične greške Biberovića, stigao do šest poena prednosti, ali je Fenerbahče odgovorio serijom 5:0 i ponovo se rezultatski vratio u meč.

Trojkom Kalaicakisa u poslednjim sekundama treće četvrtinu, Panatinaikos je u poslednju deonicu ušao sa plus šest 56:50.

Serijom 4:0 Panatinaikos je posle minut igre ponovo stigao do 10 poena prednosti, a nakon poena Nana na četiri i po minuta do kraja i do maksimalnih plus 13.

Nakon nesportske lične greške Nika Kalatesa nad Janisom Papapetruom, Panatinaikos je stigao do plus 15 i na dva i po minuta do kraja rešio pitanje pobednika.

Početak meča u Berlinu kasnio je 25 minuta zbog sukoba turskih i grčkih navijača ispred hale pre početka utakmice.

(Beta)

