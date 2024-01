Košarkaši Partizana pobedili Asvel

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na svom parketu Asvel sa 90:77 (23:17, 27:14, 19:14, 21:32), u meču 18. kola Evrolige.

Najefikasniji kod Partizana bio je Kevin Panter sa 22 poena, a pratili su ga Danilo Anđušić sa 15 i Ognjen Jaramaz sa 11 poena.

Kod Asvela bolji od ostalih bio je Majk Skot sa 24 poena.

Partizan je osmi na tabeli sa 10 pobeda i osam poraza, a Asvel je na 18. poziciji sa dve pobede i 16 poraza.

Partizan je bolje ušao u meč i predvodjen kapitenom Kevinom Panterom posle pet minuta igre imao pet poena prednosti (11:6). Serijom 7:0 Asvel je uspeo da se na minut pre kraja četvrtine vrati na samo poen zaostatka.

Do kraja prve četvrtine crno-beli su sa pet vezanih poena na prvu pauzu otišli sa šest poena prednosti 23:17.

Nakon pet vezanih poena Jaramaza na startu druge deonice, Partizan je stigao do dvocifrene prednosti, a Poceko je bio prinuđen da zatraži minut odmora. Crno-beli su nastavili sa dobrom igrom, prvenstveno u fazi napada, i na dva i po minuta do kraja stigli do 17 poena prednosti (41:24).

Do kraja poluvremena crno-beli su uspeli, ne samo da održe razliku, već i da povećaju prednost i da na odmor odu sa 19 poena prednosti (50:31).

Partizan je nastavio da dominira, i nakon tri minuta igre u nastavaku imao prednost od 29 poena (62:33). Sve što je Asvel uspeo da uradi do kraja treće četvrtine jeste da smanji zaostatak na 24 poena minusa.

U poslednju deonicu Asvel je ušao sa tri vezane trojke i spustio je zaostatak na 15 poena. Partizan je čitavu poslednju deonicu odigrao sa rezervnom postavom na parketu, što je Asvel isoristio da izbegne ubedljiv poraz.

U narednom kolu, Partizan će gostovati Crvenoj zvezdi.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.