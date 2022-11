Košarkaši Partizana pobedili Makabi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Makabi sa (22:26, 27:24, 20:18, ), u osmom kolu Evrolige.

Najbolji kod Partizana bili su Zek Ledej sa 21 poenom i sedam skokova i Dante Eksum sa 21 poenom i pet asistencija, a pratili su ih Matijas Lesor sa 16 poena i osam skokova i Kevin Panter sa 13 poena.

Kod Makabija najefikasniji su bili Vejd Boldvin sa 23, Bonzi Kolson sa 17 i Aleks Pojters sa 16 poena.

Posle osam odigranih kola Partizan je na skoru od četiri pobede i četiri poraza, i zauzima osmo mesto na tabeli.

Partizan će u narednom kolu u utorak gostovati Barseloni.

Makabi je bolje počeo meč i posle minut i po igre vodio je sa 0:6. Trener Partizana Željko Obradović uzeo je minut odmora, a njegov tim je u nastavku trojkom Džejmsa Nanelija izjednačio rezultat na 13:13.

Usledila je nova serija od šest vezanih poena izraelskog tima, ali se crno-beli nisu predavali i smanjili su na minus jedan (20:21). Prva deonica na kraju je pripala Makabiju rezultatom 22:26.

Početak druge četvrtine protekao je u izjednačenom rezultatu, da bi gosti do plus šest (32:38) došli nakon što je Boldvin postigao koš iz igre, a zatim bio precizan sa linije za slobodna bacanja.

Partizan je u završnici prvog poluvremena uspeo da smanji prednost gostiju, a pogotkom Lesora na odmor se otišlo sa 49:50 za Makabi.

Makabi je kontrolisao rezultat na početku drugog dela igre, a Partizan je do prvog vodjstva mogao na polovini treće četvrtine, ali je šut sa distance promašio Danilo Andjušić.

Gosti su zatim napravili seriju 6:0 i trojkom Brauna došli do 59:66. Crno-beli su odgovorili sa sedam uzastopnih poena, a seriju je trojkom „krunisao“ Naneli.

Lesor je šest sekundi pre kraja treće deonice bio precizan sa penala i doneo Partizanu prednost 69:68, a tim rezultatom ušlo se u poslednji deo meča.

Partizan je četvrtu deonicu započeo sa dve vezane trojke Jama Madara i Pantera i došao do plus sedam (75:68).

Gosti sa četiri vezana poena smanjuju rezultat, da bi crno-beli ponovo poveli sa sedam poena razlike posle zakucavanja Ledeja (79:72).

Crno-beli su posle trojke Eksuma došli do plus devet (86:77) i do kraja su uspeli da sačuvaju prednost.

Makabi je upisao po četiri pobede i poraza, i u narednom kolu će dočekati Olimpijakos.

(Beta)

