Košarkaši Partizana pobedili Monako u Evroligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na gostujućem terenu Monako 86:69 (21:18, 27:22, 14:15, 24:14), u 26. kolu Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bili su Sterling Braun sa 18 poena i Tajrik Džouns sa 17 poena, uz sedam skokova. Brendon Dejvis je postigao 15 poena, po 11 poena su dodali Ife Lundberg i Dvejn Vašington, dok je Isak Bonga upisao 10 poena.

Za crno-bele zbog povreda nisu igrali Vanja Marinković i Frenk Nilikina, dok je Mitar Bošnjaković utakmicu propustio zbog bolesti.

U ekipi Monaka najefikasniji je bio Nik Kalates sa 14 poena, uz šest skokova i šest asistencija. Majk Džejms je dodao 13 poena i šest asistencija, dok je Alfa Dijalo upisao 12 poena i šest skokova.

U sastavu kluba iz Kneževine nije bilo Elija Okoba, Džordana Lojda i Vita Brauna.

Obe ekipe su utakmicu započele jako energično. Crno-beli su meč otvorili sa četiri uzastopna poena Sterlinga Brauna, da bi igrači Monaka potom uspeli da poboljšaju igru u odbrani i da serijom 9:0, tokom koje su dolazili do lakih poena ispod obruča, steknu prednost 9:4 nakon četiri minuta igre.

Trener Partizana Željko Obradović je posle te serije Monaka zatražio tajm-aut, nakon kog su crno-beli napravili seriju 9:2 i ponovo došli do prednosti 13:11. Tajm-aut je potom zatražio trener Monaka Vasilis Spanulis, na četiri minuta do kraja prve četvrtine.

Tajm-aut Spanulisa nije poremetio igru košarkaša Partizana, a u završnici četvrtine istakao se Brendon Dejvis. Centar crno-belih je u poslednja četiri minuta postigao šest poena i udario blokadu pri polaganju Alfe Dijaloa, i time pomogao svojoj ekipi da prvu deonicu završi sa vođstvom 21:18.

Početak druge četvrtine obeležila je odlična igra u napadu Sterlinga Brauna, koji je postigao sedam poena u prva tri minuta deonice, čime je došao do svog 16. poena na utakmici. Crno-beli su sjajnom igrom u odbrani došli do prve dvocifrene prednosti 33:22 na šest minuta do kraja druge četvrtine.

Monako je potom pronašao svoj napadački ritam trojkama Metjua Strazela i Majka Džejmsa, i smanjio vođstvo crno-belih na 39:35 na tri minuta do kraja druge deonice.

Ovaj period utakmice obeležila je jedna neobična situacija. Sudije su dosudile nesportski faul nad Džejmsom nakon čelendža Spanulisa, zbog toga što bek Partizana Ife Lundberg nije dao plejmejkeru Monaka dovoljno prostora da doskoči pri šutu za tri poena koji je pogodio. Džejms je prvobitno nepravedno dobio dva slobodna bacanja, koja je oba pogodio, da bi na prigovor Obradovića drugo slobodno bacanje naknadno bilo poništeno. Čelendž Spanulisa usledio je tek nakon tehničke greške dosuđene Džejmsu, zbog prigovora na to što odmah nije dobio faul pri šutu.

Partizan je odbio nalet Monaka pogocima Tajrika Džounsa, koji je u poslednja tri minuta druge četvrtine postigao šest poena, i na poluvreme otišao sa vođstvom 48:40.

Obe ekipe su se mučile u napadu na početku treće deonice. Monako je četvrtinu otvorio poenima Strazela i Džejmsa, da bi Partizan odgovorio sa četiri uzastopna poena Dejvisa i nakon četiri i po minuta igre održao vođstvo od osam poena razlike 52:44.

Klub iz Kneževine je potom napravio seriju 4:0, ali su crno-beli odbili nalet Monaka sa dodatnih pet poena Dejvisa, i poveli 57:48 na četiri minuta do kraja treće četvrtine.

Crno-beli su održavali vođstvo do kraja treće deonice i nakon ukupno 30 minuta igre imali prednost 62:55.

Igrači Partizana su dosta borbeno započeli poslednju deonicu i na njenoj polovini imali prednost od 12 poena razlike 73:61.

Crno-beli su u nastavku poslednje deonice igrali odlično u odbrani i utakmicu rešili trojkom Dvejna Vašingtona, koja je donela crno-belima vođstvo od 18 poena razlike na dva minuta do kraja duela. Partizan je meč završio pobedom 86:69.

Partizan je pobedio obe utakmice u „duplom kolu“ Evrolige na gostujućim terenima i sad ima 14 pobeda i 12 poraza, dok je Monako ovim porazom prekinuo niz od tri uzastopne pobede i ima skor 16/10.

U Evroligi sledi pauza zbog odigravanja nacionalnih kupova, pa će Partizan utakmicu narednog kola odigrati tek 28. februara, kad će u Beogradu dočekati Baskoniju, dok će Monako dan ranije igrati u Milanu protiv domaće Olimpije.

(Beta)

