Košarkaši Partizana poraženi od Olimpijakosa u Pireju

Košarkaši Partizana poraženi su večeras u Pireju od ekipe Olimpijakosa sa 70:82 (18:27, 14:19, 19:18, 19:18), u utakmici 28. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Karlik Džons sa 17 poena, uz po četiri skoka i asistencije, Brendon Dejvis je postigao 14 poena, uz pet skokova i tri asistencija, dok je 12 poena upisao kapiten Vanja Marinković.

Bolji od ostalih u pobedničkom timu bio je Saša Vezenkov sa 17 poena i šest uhvaćenih lopti, dok su po 10 poena postigli srpski košarkaš Nikola Milutinov (devet skokova) i Najdžel Vilijams-Gos (četiri asistencije).

Partizan je utakmicu u Pireju igrao u retro dresovima sa crnom bojom iz sezone 2010/11.

Olimpijakos je na polovini prve deonice poveo sa osam poena razlike, da bi crno-beli u nastavku u dva navrata prišli na minus tri (14:17, 16:19).

U završnici prve deonice Olimpijakos je zaigrao bolje i sa plus devet zaključio taj period igre.

Na startu druge četvrtine grčki tim trojkom Luke Vildose dolazi do prve dvocifrene prednosti (18:30), a ubrzo i do plus 17 (20:37).

Partizan je zatim postigao osam uzastopnih poena i prišao na 28:37, da bi Olimpijakos serijom 2:9 ponovo stigao do velike prednosti (30:46).

Do kraja prvog poluvremena beogradski tim je preko Karlika Džonsa smanjio na 32:46 i sa tim rezultatom se otišlo na veliki odmor.

Četiri minuta igre u drugom poluvremenu bilo je dovoljno da grčki tim stigne do 20 poena razlike (37:57).

Partizan je tri minuta pre kraja treće četvrtine trojkom Marinkovića smanjio na minus 12 (48:60), a ta deonica završena je rezultatom 51:64.

U poslednjoj četvrtini Partizan je imao nekoliko prilika da priđe na jednocifrenu razliku, ali to nije uspeo.

Pet minuta pre kraja Vilijams-Gos postiže trojku kojom Olimapijakos ide na 59:73, a prednost su bez većih problema sačuvali.

Olimpijakos je upisao petu uzastopnu pobedu i na prvom mestu Evrolige ima skor 21/7, a Partizan je osmi sa 15 pobeda i 13 poraza.

Naredni meč Partizan igra na gostovanju protiv Barselone, dok Olimpijakos u gradskom derbiju dočekuje Panatinaikos.

(Beta)

