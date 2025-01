Košarkaši Partizana poraženi od Panatinaikosa u Atini

Košarkaši Partizana poraženi su večeras na gostujućem terenu u Atini od Panatinaikosa 84:96 (13:23, 25:26, 25:26, 21:21), u meču 20. kola Evrolige.

Najefikasniji kod Partizana bili su Sterling Braun sa 23, Brendon Dejvis sa 19 i Ife Lundberg sa 16 poena.

Panatinaikos je do pobede predvodio Kendrik Nan sa 25 poena, a pratili su ga Čedi Osman sa 18, Omar Jurceven sa 17, Huančo Ernangomes sa 15 i Džerijan Grent sa 14 poena.

Partizan je na 13. mestu sa devet pobeda i 11 poraza, a Panatinaikos je drugi sa 13 pobeda i sedam poraza.

Partizan je bolje ušao u meč poveo 8:2, ali je Panatinaikos odgovorio serijom 10:0 i sredinom deonice stigao do četiri poena prednosti 8:12. Domaći tim je, prvenstveno zahvaljujući lošoj igri Partizana u napadu, na prvu pauzu otišao sa 10 poena prednosti (13:23).

Nakon izjednačene igre u drugoj deonici Panatinaikos je nakon vezanih poena Čedija Osmana stigao do 13 poena prednosti (27:40) na nešto više od tri minuta do poluvremena.

Partizan je u završnici druge četvrtine zaigrao bolje u napadu, ali je domaća ekipa uspela da sačuva prednost zahvaljujući tri pogođena šuta za tri poena u poslednjem minutu (38:49).

Panatinaikos je sredinom treće deonice poveo sa 14 poena prednosti, ali je tada Partizan zaigrao bolje i nakon poena Majka i Lundberga prišao na šest poena zaostatka (56:62) tri minuta pre kraja četvrtine.

Grčka ekipa je uspela da zaustavi nalet crno-belih, i posle trojke Huanča Ernangomesa u poslednjoj sekundi treće deonice u poslednju četvrtinu uđe sa dvocifrenom prednošću (63:75).

Nakon vezanih trojki Ernangomesa i Kalaicakisa Panatinaikos je posle dva i po minuta igre stigao do plus 16 (67:83). Nastavili su Atinjani sa boljom igrom, i pet minuta pre kraja stigli do 20 poena prednosti (68:88) i već tada rešili pitanje pobednika.

U narednom kolu, Partizan će gostovati Asvelu, dok će Panatinaikos u goste Barseloni.

(Beta)

