Košarkaši Srbije osvojili bronzu na Olimpijskim igrama

Muška košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je danas bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, pošto su u meču za treće mesto pobedili Nemačku sa 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20).

Srbiju je do pobede predvodio Nikola Jokić sa 19 poena, 12 skokova i 11 asistencija. On je danas postao četvrti igrač u istoriji Igara koji je uspeo da zabeleži tripl-dabl na jednom meču.

Jokića su pratili Vasilije Micić sa 19, Bogdan Bogdanović sa 16 i Aleksa Avramović sa 13 poena.

Najefikasniji kod Nemačke bili su Franc Vagner sa 18 i Moric Vagner sa 18 poena.

Srbija je bolje ušla u meč, i dobrom timskom igrom, posle prve deonice imala devet poena prednosti 30:21. Nemci su se oslanjali na šut za tri poena u tom delu, pogodivši pet trojki iz 11 pokušaja.

Nakon poena Bogdanovića Srbija je na startu treće deonice stigla i do dvocifrene prednosti 35:23. Do kraja poluvremena, Nemci su uspeli da zaustave nalet Srbije, i smanje razliku na jednocifrenu (46:38).

Najbolji kod Srbije u prvom poluvremenu bili su Vasilije Micić sa 12 i Nikola Jokić sa 10 poena.

Srbija je drugo poluvreme otvorila serijom 6:0 i ponovo stigla do plus 14 (52:38). Nemci su odgovorili sa pet vezanih poena, ali je Avramović pogodio trojku i u narednom napadu ukrao loptu i postigao poene iz kontre i vratio plus 14 za Srbiju.

Nastavila je Srbija sa boljom igrom, i nakon novih poena Avramovića i trojke Dobrića stigla i do maksimalnih plus 19 (64:45) polovinom treće deonice. Odgovorila je Nemačka sa dve vezane trojke i prišla na minus 13, a nakon nove trojke Bonge i na minus 10 dva i po minuta pre treće deonice.

U poslednju deonicu Srbija je ušla sa plus devet (72:63).

Nakon izjednačenog početka poslednje deonice, Nemci su uspeli da priđu na minus osam, ali je Srbija poenima Bogdanovića i Marinkovića na pet minuta do kraja stigla do plus 13, a trener Nemačke je morao da zatraži tajm-aut.

Posle tajm-auta Marinković je trojkom doneo plus 15 za Srbiju tri i po minuta pre kraja. Nemačka je u završnici pokušala trojkama da se vrati u igru, ali nisu bili precizni, i Srbija je slavila i donela petu medalju našoj zemlji na ovogodišnjim Igrama.

U finalu koje je na programu danas od 21.30 sastaće se SAD i Francuska.

(Beta)

