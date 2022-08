Košarkaši Srbije u gostima pobedili Tursku

Košarkaši Srbije pobedili su večeras u gostima Tursku sa 79:72 (26:11, 21:17, 18:27, 14:17), u meču šestog kola Frupe I treće runde kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Najbolji kod Srbije bio je Nikola Jokić sa 24 poena i deset skokova, a pratili su ga Marko Gudurić i Nikola Kalinić sa po 14 poena. Vladimir Lučić je zabeležio 11 poena i, četiri skoka i tri asistencije.

Kod Turske su se izdvojili Čedi Osman sa 22, Furkan Korkmaz sa 18 i Alperen Šengun sa 17 poena.

Srbija je bolje ušla u meč, i prvenstveno zahvaljujući dobroj roli Jokića, na prvu pauzu je otišla sa 15 poena prednosti.

U drugoj deonici, naši košarkaši su u nekoliko navrata uspeli da zaustave nalet Turske, i nisu dozvolili protivniku da se spusti na jednocifrenu razliku. Nikola Kalinić je pogodio trojku sa više od pola terena u poslednjoj sekundi prvog poluvremena, i Srbija je na odmor otišla sa 19 poena prednosti 47:28.

Najbolji kod Srbije u prvom poluvremenu bio je Nikola Jokić sa 19 poena, a pratio ga je Vladimir Lučić sa devet. Kod Turske su se izdvojili Alperen Šengun sa 11 i Furkan Korkmaz sa devet.

Turska je mnogo bolje zaigrala u drugom poluvremenu, i polovinom treće četvrtine uspela je serijom od 12:0 da smanji prednost na sedam poena. Srbija je uspela da zaustavi nalet Turske i u poslednju deonicu se ušlo sa dvocifrenom prednošću za našu selekciju 65:55.

Turska je bolje ušla i u poslednju deonicu, i na nešto više od tri minuta pre kraja uspela da stigne do izjednačenja. Nakon tehničke greške Nikoli Kaliniću, Turska je vezala dva faula u napadu, a Srbija je trojkom Kalinića i poenima Gudurića sa linije slobodnih bacanja ponovo stigla do prednosti koju je sačuvala do kraja meča.

Srbija je zabeležila po tri pobede i poraza i zauzima četvrto mesto u grupi, dok je Turska sa dve pobede i četiri poraza na petom mestu.

U narednom kolu, Srbija će u novembru u gostima igrati protiv Velike Britanije, dok će Turska dočekati Belgiju.

Plasman na Svetsko prvenstvo obezbediće tri najbolje plasirane selekcije iz grupe.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.