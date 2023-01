Košarkaši Zvezde večeras u drugom derbiju u Evroligi dočekuju Partizan

BEOGRAD – Košarkaši Crvene zvezde večeras u drugom večitom derbiju u Evroligi dočekuju Partizan.

Meč 21. kola elitnog takmičenja igra se od 19 sati u hali Aleksandar Nikolić.

Zvezda trenutno ima skor 10-10, dok Partizan ima učinak 9-11.

„Za nas je svaka utakmica velika utakmica pred našom veličanstvenom publikom. Želimo da uživamo“, rekao je trener crveno-belih Duško Ivanović na konferenciji za novinare uoči meča.

On je istakao da su svi igrači spremni osim Hasana Martina, a zbog problema sa registracijom Crvena zvezda u Evroligi ne može da računa na Fakunda Kampaca.

„Sigurno je da će biti nekih iznenađenja. Mi razmišljamo o toj utakmici kao o još jednom meču Evrolige. Želimo da pobedimo, želim da moji igrači uživaju. Posle utakmice u Areni sam pohvalio navijače Partizana. Mislim da su navijači Zvezde bolji i to bi sutra trebalo da pokažu“, istakao je Ivanović.

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je da će „crno-beli“ morati da odigraju dobro ceo meč, ako žele da pobede.

Crvena zvezda je 8. decembra u 12. kolu Evrolige slavila sa 76:73, trojkom Nemanje Nedovića u poslednjim trenucima meča.

„Želimo da popravimo stvari koje nisu valjale u tom prvoj utakmici u Evroligi, koja je završena šutem u poslednjoj sekundi. Znači da smo neke stvari radili dobro, ali to nije bilo dovoljno. Pokušaćemo da se prilagodimo igri Crvene zvezde i da probamo da odigramo dobru utakmicu“, rekao je Obradović.

On je istakao da su svi košarkaši Partizana spremni, osim Balše Koprivice.

„Prošli smo na treningu sve detalje koji su bitni za utakmicu. Od načina kako ćemo da pripremimo odbranu do njihovog skoka u napadu, igre u tranziciji do mana protivničkog tima. Svi ti detalji su tako važni. Treba da igramo kompletnu utakmicu svih 40 minuta ako želimo da pobedimo Zvezdu“, naveo je trener Partizana.

Obradović je istakao da očekuje dobru atmosferu.

„Navijači Crvene zvezde prave fantastičnu atmosferu, kao i naši. Bilo je lepo što su bili navijači Zvezde na prvom derbiju kada je bio domaćin Partizan. Ne znam koliko će tačno biti naših navijača, ali je to je dobro, jer to daje posebnu draž ovom derbiju. Nadam se da će sve biti fer i korektno kao i kada je Partizan bio domaćin, a neka pobedi bolji“, zaključio je Obradović.

(Tanjug)

