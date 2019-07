Košarkašice Srbije bez finala, poraz od Španije

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u finale Evropskog prvenstva, pošto je u večeras u polufinalu u Beogradskoj areni izgubila od Španije sa 71:66 (11:21, 19:16, 20:21, 16:13).

U selekciji Srbije istakla se Jelena Bruks sa 17 poena, dok su po 12 postigle Dragana Stanković i Dajana Butulija.

Španiju je do pobede predvodila Astu Ndur sa 17 poena, dok je Ana Krus postigla 14.

U finalu Evropskog prvenstva sutra od 20.30 igraće Francuska i Španija, dok Srbiju od 18.00 očekuje meč protiv Velike Britanije za treće mesto.

Košarkašice Španije su od početka meča bile u prednosti, a Srbiju je, iako povredjena, u igri održavala Ana Dabović. Aktuelne šampionke Evrope su u finišu te deonice, predvodjene Silvijom Dominges koja je vezala osam poena, stigle i do plus 10 – 11:21.

Izabranice Marine Maljković su se borile, pokušavale su da uhvate priključak i u nekoliko navrata su u drugoj četvrtini prilazile na pet poena zaostatka. Medjutim, nikako nisu uspevale da predju tu granicu.

Na veliki odmor otišlo se rezulatom 30:37, a Španija je i u trećoj četvrtini bila ta koja je kontrolisala rezultat. Srbiju, za razliku od meča sa Švedskom, večeras nije služio šut za tri poena, dok je iskusna Španija znala kako da kazni svaki propust u odbrani pa je na pred poslednju deonicu imala osam poena prednosti – 50:58.

Nošena publikom u Areni i Jelenom Bruks, Srbija je na polovini poslednje četvrtine prišla na samo poen zaostatka (61:62), a nakon trojke Butulije i do prvog vodjstva od prve četvrtine – 64:62.

Usledila je nesportska lična Ane Dabović, Španjolke su pogodile tri slobodna bacanja (66:67), a nakon toga promašiji na obe strane terena.

Srbija u poslednjem minutu nije uspela ništa da pogodi, imala je nekoliko napada da dodje do izjednačena, ali joj to nije pošlo za rukom, pa je Španija za linije za slobodna bacanja došla do trijumfa.

