Košarkašice Srbije savladale Španiju i sudije – za polufinale EP (video)

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije igraće u polufinalu Evropskog prvenstva u Valensiji! Izabranice Marine Maljković su posle produžetka savladale domaćina i aktuelnog šampiona Španiju sa 71:64 (13:15, 10:12, 20:16, 19:19, 9:2), prenose sportski mediji.

Srbija će u subotu u polufinalu igrati protiv Belgije koja je savladala Rusiju sa 85:83!

Sonja Vasić je postigla 19 poena, Ivon Anderson 17, a Nevena Jovanović 15!

U timu Španije Kristina Ouvinja je bila najefikasnija sa 14 poena, Astu Ndur je postigla 12 poena, a Mate Kazorla 11.

X-Factor 🔥 @NJovanovic33 erupts in the 3rd Q! #EuroBasketWomen @KSSrbije

Tokom svih 45 minuta vodila se velika borba! Srbija je bila na pragu da pobedi posle regularnih 40 minuta, ali su sudije 1.5 sekundi pre kraja donele jednu neverovatnu odluku da pri rezultatu 62:61 dosude dva slobodna bacanja za domaćina. Srećom, Ouvinja je bila polovična, pa je utakmica ušla u produžetak.

🇷🇸 @KSSRBIJE ARE HEADING TO THE #EuroBasketWomen Semi-Finals! pic.twitter.com/pQ7AtWFA4l

— FIBA Women's EuroBasket (@EuroBasketWomen) June 23, 2021