Košarkaški klub Partizan predstavio novi tim za predstojeću sezonu

Košarkaški klub Partizan predstavio je večeras u Beogradu novi tim za predstojeću sezonu 2024/2025.

Na svečanosti u MTS dvorani pod nazivom „Crno-bela simfonija“ prvo je predstavljen novi kapiten biti Vanja Marinković.

Redom su zatim predstavljeni Brendon Dejvis, Ife Lundberg, Frenk Nilikina, Dvejn Vašington, Balša Koprivica, Mario Nakić, Mitar Bošnjaković, Aleksej Pokuševski, Sterling Braun, Ajzak Bonga, Arijan Lakić, Ajzea Majk, Aleksa Dimitrijević i Tajrik Džons. Posle njih na pozornicu je izašao trofejni trener Željko Obradović.

Na promociji nije bio Karlik Džons, koji će se u utorak priključiti saigračima na prvom treningu na pripremama za novu sezonu.

Na početku programa prikazan je video o grbu Paritzana i tome kako je klub rastao, proslavljao pobede i trofeje i tugovao zbog poraza, uz navijače i njihovu čuvenu krilaticu da je „navijati za Partizan stvar estetike i karaktera“.

Potom su plaketama „Zaslužni Partizanovci“ nagrađeni oni koji su doprineli na promociji kluba prethodnih godina, među kojima glumci Bogdan Diklić i Slobodan Ninković, novinar Marko Vlahović, kao i posthumno, legendarni spiker sa utakmica crno-belih Nebojša Bogojević Čarli.

Predsednik Partizana Ostoja Mijailović rekao je da je teško nositi grb kluba, ali da su ambicije najveće.

„Pažljivo sam pogledao ovaj film, nekoliko puta i svaki put su mi suze pošle, iako važim za čoveka koji ima tvrdo srce. U ovu godinu ulazimo u godinu kao klub koji navršava 80 godina od osnivanja sledeće godine, a i osam godina otkako sam na čelu kluba. To je najtežih ali i najlepših osam godina u mom životu“, rekao je on.

„Prošla sezona nije bila tako dobra rezultatski, to svi dobro znamo, zato smo rešili da zamenimo ekipu, da bude potpuno nova, uz Balšu Koprivicu sve su novi igrači. Imamo potrebu da svima koji su do pre neki dan nosili dres zahvalimo na borbi i tome što su ušli u istoriju“, dodao je on.

Predsednik crno-belih rekao je novim igračima da je teško nositi grb Partizana.

„Da im poželim da sa ponosom nose dres Partizana, za sve koji smo ovde, to je sveti dres. Partizan je veliki jer ima milione navijača iza sebe, ovaj klub ima najbolju atmosferu i najbolje navijače na svetu. Ovaj grb je jako teško nositi, velika je obaveza i teret, ali ako date sve od sebe, ovaj grb će vam vratiti slavom“, rekao je on.

Mijailović je zamolio i da se aplauzom pozdrave članovi uprave iz 2017. godine, koji su zajedno sa njim u teškom trenutku preuzeli klub. On je zahvalio i novoj upravi, navijačima koji kupuju karte i sponzorima koji omogućavaju budžet kojim Partizan može da se takmiči sa najvećim klubovima u Evropi.

„Željku i momcima da poručim da se bore svakim danom, da pobeđuju, na kraju sezone svi smo zajedno i pobednici i gubitnici. Posle teške sezone sve smo zajedno preživeli, napravili kvalitetnu ekipu i imamo najveće ambicije. Biti Partizanovac i voleti Partizan je privilegija i zadovoljstvo u ovom našem ovozemaljskom životu. Živeo Partizan, srećna nam nova sezona“, rekao je Mijailović.

On je potom uručio zahvalnice dvema kompanija koje su dve decenije uz klub, NIS i Telekom.

Hor i simfonijski orkestar su zatim izveli nekoliko navijačih pesama među kojima su „Hram“, „Da volim crno-bele“, „Računajte na nas“, „O Partizane, o šampione“, „Dobro pamtim sve“, „Vraćaju se dani pobede“, „Tango smrti“, ali i himnu Evrolige „I feel devotion“.

Posle toga obratio se trener Partizana Željko Obradović.

„Prelepo je večeras biti ovde, kada pomisliš da si sve prošao i da si sve video – važi“, rekao je Obradović.

On je zahvalio svima koji su učestvovali u organizaciji ove proslave i čestitao je reprezentaciji Srbije na osvajanju bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Parizu i nekadašnjem igraču Partizana, a sada predsedniku Košarkaškog saveza Predragu Daniloviću.

Obradović je zahvalio i igračima koji su do pre par meseci bili u klubu.

„I davali sve što su mogli da daju, nikada im to nećemo zaboraviti. Ušli su i bili deo istorije Partizana i takvi će ostati zapamćeni. Želim im mnogo sreće gde god budu igrali, uvek će biti u našim srcima“, naveo je on.

Govoreći o sastavu, rekao je da je klub odlučio da napravi nov tim sa 16 igrača, koji će imati prosek od 25 godina i biti jedan od najmlađih u Evroligi i zahvalio je predsedniku kluba i Upravom odboru što su „uradili sve da Partizan ponovo bude konkurentan u Evroligi“.

„To je primarno takmičenje, sledeće godine ćemo probati da dobijemo tu licencu na tri godine i to je glavi cilj. Privilegija je biti u Partizanu u bilo kom smislu, vi znate zbog čega. Ali to nam daje energiju, moral, još veću želju i uradićemo sve da bude ovakvih večeri što više. Prvi sastanak sam održao večeras sa igračima, siguran sam da znaju šta je Partizan i da će deo toga osetiti večeras. Srećan sam što ste im ovo priredili“, rekao je Obradović i igračima na engleskom poželeo dobrodošlicu u Srbiju, Beograd i u Partizan.

„Bićete deo velike porodice, osetićete nešto što će biti teško osetiti na drugom mestu jer će vas ovi ljudi gurati i pomoći da pobeđujete. Ovde sam za sve što vam treba, za lepo, a za žalbe – idite kod gospodina predsednika“, dodao je Obradović.

Novi kapiten Vanja Marinković rekao je da je ponosan što se vratio u klub i da je posebna čast što će ponovo biti kapiten.

„Najvećeg kluba na svetu, kluba u kome sam stasao i gde sam se rodio kao igrač. Verujem u saigrače, iako smo se upoznali pre 20 minuta, verujem u stručni štab, u upravu, a najvažnije, verujem u sve vas navijače. Igrom ćemo pričati“, rekao je on.

„Igrati za Partizan je privilegija i čast i najlepša stvar na svetu. To znači igrati za najbolje navijače na svetu. Živeo Partizan“, dodao je Marinković.

(Beta)

