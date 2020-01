Kovač: I dalje mislim da sanjam, idemo u Berlin da pobedimo

BEOGRAD – Selektor muške odbojkaške reperezentacije Srbije Slobodan Kovač rekao je uživa zbog svega onog što mu se desilo u 2019. godini, ali da i dalje mislim da je sve to san.

Za samo mesec dana od preuzimanja odbojkaške reprezentacije Kovač je uspeo da odvede ekipu na krov Evrope, koja je sa novom energijom igrala svaki meč na Evropskom prvenstvu.

Evropska odbojkaška konfederacija (CEV) proglasila ga je za najboljeg trenera u Evropi za 2019. godinu, a slične nagrade dobio je u svojoj zemlji: Odbojkaški savez dodelio mu je priznaje za najboljeg trenera u muškoj odbojci, dok ga je Olimpijski komitet Srbije proglasio za najboljeg trenera Srbije.

„I dalje mislim da sanjam, najozbiljne. Toliko lepih trenutaka i toliko lepih stvari se desilo u poslednje vreme tako da sam pun emocija. Uživam u tome i razmišljam šta je sledeće. Čeka nas težak zadatak, svi smo koncentrisani na to da što spremnije odemo na olimpijske kvalifikacije“, rekao je Kovač.

Već na startu 2020. godine njegov tim čeka olimpijski kvalifikacioni turnir u Berlinu, gde će u od 5. do 8. janura igrati protiv Francuske, Holandije i Bugarske u grupi B.

„Samo se nadam da ćemo biti zdravi. Neki igrači su došli sa povredama koje vuku već izvesno vreme. Ne znam šta možemo da uradimo, ali najvažnije stvari su motiv i priprema utakmice. Neće biti lako, ali rekao sam i na okupljanju da je ovo takmičenje najvažnije. Bili smo divni pre tri meseca, ali to je bilo i sada moramo samo da se trudimo da budemo što bolji“, rekao je Kovač.

On se osvrnuo i na rivale srpskog tima, istakavši da Srbije kao šampion Evrope mora u Berlinu da „puca“ na prvo mesto, jer će samo pobednik turnira obezbediti plsaman na OI u Tokiju.

„Nijednog momenta nema skrivanja, Srbija mora da ide na prvo mesto. Aktuelni evropski prvaci nemaju pravo na izvinjenje. Idemo tamo da pobedimo. Ispred nas su važne utakmice, mnogi od protivnika će hteti revanš. To je što je, pokazali smo da jednom teškom trenutku možemo da budemo dobri. Sada znamo da samo dobri i sigurno je da će sa druge strane biti mnogo više respekta prema nama. Potrudićemo se da odigramo dobro, nije nam dobar raspored i termin utakmica. To mi se ne sviđa, ali to je što je. Samo napred i da pobedimo. To je cilj“, zaključio je Kovač.

