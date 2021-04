Krajinović eliminisan u četvrtfinalu ATP turnira u Beogradu

BEOGRAD – Srpski teniser Filip Krajinović eliminisan je sa Serbia opena, pošto je u četvrtfinalu izgubio od Italijana Matea Beretinija 6:4, 6:4.

Beretini je do druge pobede u isto toliko međusobnih duela došao posle sat i 29 minuta igre.

Italijan je u prvom gemu došao do brejka, a potom i na svoj servis potvrdio vođstvo. On je stečenu prednost uspeo da sačuva do kraja tog perioda i povede s 1:0.

Sredinom drugog seta, Beretini je podigao nivo igre. Krajinović je išao iz greške u grešku, iako je u petom gemu spasio četiri brejk lopte, od čega tri vezane, to mu nije uspelo u sedmom gemu.

Vrlo brzo posle toga Beretini je potvrido brejk i meč priveo kraju.

Beretini će u polufinalu ATP turnira u Beogradu igrati protiv boljeg iz duela između Japanca Tara Danijela i Argentinca Federika Delbonisa.

Kasnije tokom dana na terenu će u drugom četvrtfinalnom meču igrati Novak Đoković i Miomir Kecmanović.

(Tanjug)

