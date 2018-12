Krajinović: Prvi cilj je povratak medju 50 najboljih

Srpski teniser Filip Krajinović predstavio je danas novog trenera Tomasa Johansona i istakao da mu je prvi cilj u narednoj godini povratak medju najboljih 50 na svetu.

„Velika mi je čast da mi je trener Tomas Johanson, pobednik Australijan opena i čovek koji puno zna o tenisu. Iskreno se nadam da će to dobro funkcionisati. Plan je da on ove nedelje upozna sredinu iz koje dolazim, a sledeće idemo u Monako gde ću se preseliti na neko vreme“, rekao je Krajinović novinarima.

Krajinović je ove godine bio blizu plasmana medju najboljih 20 igrača na svetu, a sezonu je završio na 95. mestu na ATP listi.

„Mora da se radi. Moram da ojačam fizički da se ne bi desilo ono što se desilo prošle godine. Bio je neverovatan peh da na samom početku sezone kada nisam branio nijedan poen nisam mogao da igram četiri meseca… Mnogo mi je žao zbog toga. Ove godine smo napravili drugačiji plan, više slušamo telo i za sada sve funkcioniše dobro“, rekao je Krajinović.

„Falilo mi je 150 bodova (za prvih 20), a nisam branio niti jedan. Mnogo mi je žao, imao sam i psihičkih padova van tenisa. Ali, ako imam igru i kvalitet, to će doći. Nije slučajno što sam bio 26. Srećan sam što sam sa Johansonom, već smo nekoliko stvari promenili i nadam se da će sve to biti jako dobro“, dodao je on.

Krajinović je potom govorio o planovima za 2019. godinu.

„Da budem zdrav i da se što pre vratim u prvih 50. Početak godine mi neće biti lak jer branim 400 bodova, ali uz dobar tim i dobrog trenera ničeg se ne bojim“, rekao je srpski teniser.

On je nedavno izjavio da mu je cilj prvo mesto na ATP listi.

„Sigurno je da mi je to cilj. Malo ću biti bezobrazan, uvek sam bio skroman i to je neki izazov što sam rekao. Prvi cilj mi je da udjem medju 50, a posle da popravim rang koji sam imao prošle godine (26). Za sve ostalo će morati puno da se radi, trebaće i sreće… Sazreo sam i nadam se dobrom“, rekao je Krajinović.

Krajinović je naveo da će sledeće sezone s manje respekta ulaziti u mečeve protiv najboljih na svetu.

„U Bazelu sam imao šanse protiv Federera, nisam ih iskoristio. Nisam imao ni sreće sa žrebovima. Od 12 turnira koje sam odigrao, sedmorica ili osmorica koji su me pobedili, ili su igrali finale ili osvojili. To je veliko iskustvo za mene. U sledeću godinu ulazim sa manje respekta, već sam igrao sa njima. Biću spreman za njih sledeće godine“, rekao je Krajinović.

Krajinović je, na kraju, kazao i da je još rano za priču o nastupu u Dejvis kupu.

„Još je to daleko, ali se ja nadam da ću igrati. Moram da razgovaram sa selektorom. Ja se uvek radujem igranju u reprezentaciji“, rekao je Krajinović.

(Beta)