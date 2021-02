Krajinović uz Đokovića do drugog kola, Nadal izbacio prvog Srbina!

Srpski teniseri Filip Krajinović i Laslo Đere imali su polovičan uspeh na startu drugog dana Australijan opena. Krajinović je pobedio Robina Hasea, a Nadal je izgubio od Rafaela Nadala.

Đere je, za sada, prvi srpski predstavnik koji nije uspeo da se plasira u drugo kolo, pošto su, pored Krajinovića, to prvog dana turnira učinili Novak, Nina, Miomir i Dušan.

Krajinović je Holanđanina savladao posle dva časa i 17 minuta igre, sa 3-1 u setovima – 7:6, 6:3, 4:6, 6:2.

Naš predstavnik, 28. nosilac turnira, je opravdao ulogu favorita i plasirao se u drugo kolo, gde će se sastati sa Špancem Pablom Anduharom.

Filip je odigrao dobar meč u kojem se nije previše plašio poraza, ali je Hase imao svoje šanse.

U prvom setu srpski teniser je ispustio prednost brejka i dopustio protivniku da se vrati, pa je u taj-brejku morao da spasava dva mini-brejka zaostatka.

Neočekivan gubitak servisa u desetom gemu trećeg seta na sreću nije preterano uticao na samopouzdanje Krajinovića, pa je u četvrtom upisana rutinska pobeda.

Vredi istaći da je sa tribina Filipa pratio reprezentativni kolega i veliki prijatelj Novak Đoković, koji je uz aplauze i poklike služio kao podrška.

Novak Djokovic of Serbia watches the Men's Singles first round match between Filip Krajinovic of Serbia and Robin Haase of the Netherlands. Melbourne Park, February 09, 2021 in Melbourne, Australia. (Photo by Cameron Spencer/Getty Images) 💛 #AusOpen pic.twitter.com/4UWL2qbsC9

