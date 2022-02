Krauzer: Dolazim u Beograd da oborim svetski rekord

BEOGRAD – Američki atletičar Rajan Krauzer, dvostruki uzastopni olimpijski šampion i svetski rekorder u bacanju kugle (23,37) izjavio je da se nada kako će riznicu trofeja kompletirati na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu.

Krauzer je iz različitih razloga propuštao Svetska prvenstva u dvorani, ali je odlučan da nastupi u Beogradu na prvenstvu koje je na programu od 18 do 20. marta.

„Volim dvoransku atletiku, takmičenja u zatvorenom prostoru uopšte, jer je to kontrolisano okruženje, tako da znate da će vreme biti dobro. Osvajanje Svetskog dvoranskog takmičenja mi nije uspelo poslednjih godina, ali verujem da ću u tome uspeti već sad u Beogradu“, izjavio je 29-godišnji Amerikanac, a prteneo Srpski atletski savez.

Krauzer se takmičio u Beogradu na kuglaškom mitingu u septembru 2020. godine i tada je pobedio hicem od 22,59.

Jedan od najvećih rivala mogao bi da mju bude mladi srpski taakmičar Armin Sinančević, sedmi na Olimpijskim igrama u Tokiju.

„Momci koji se takmiče su veoma posvećeni i izuzetno su talentovani. Oni me guraju da budem bolji, a ima mnogo momaka za koje, ako ne radim naporno, znam da će me nadmašiti. Imao sam sreće što sam protekle dve godine ostao na vrhu, ali znam da moram da radim onoliko koliko sam i do sada, da bih nastavio da pokušavam da budem najbolji i da osvojim još titula“ – istakao je Krauzer.

Obarajući svetske rekorde, kaže, osetio je kao da je ogroman teret skinuo sa sebe.

„Bilo je to puno napornog rada i posvećenosti, ali osećam da je najveća stvar za postizanje svetskog rekorda bila da ne pritiskam sebe, da budem opušten i dozvolim da se to desi. I zato u Beogradu nastupam opušteno i neka se desi novi svetski rekord“, zaključio je Krauzer.

(Tanjug)

