Kritike za Embida zbog odluke da propusti pojedine utakmice kako bi se spremio za plej-of

Košarkaški klub Filadelfija i njen igrač Džoel Embid dobili su brojne kritike bivših igrača, medija i navijača, zbog odluke da centar propusti utakmicu na početku nove sezone u NBA ligi protiv Milvokija i produženog oporavka od povrede levog kolena.

Filadelfija je noćas izgubila 109:124, a klub je objavio da Embid ne igra zbog oporavka od povrede levog kolena. On će propustiti i utakmice protiv Toronta i Indijane.

Embidovo odsustvo sa otvaranja sezone protiv Baksa deo je plana da se 30-godišnji košarkaš sačuva od povrde i bude spreman za plej-of.

Takođe, utakmicu je propustio i Pol Džordž, koji je za 212 miliona dolara ovog leta potpisao za Filadelfiju. On je imao problema sa levim kolenom još od priprema, a krajem nedelje će ponovo biti pregledan.

Filadelfija je navela da je Embid dobro reagovao na individualni plan rehabilitacije.

Trener Filadelfije Nik Nurs rekao je pre utakmice da Embid nije ponovo povredio levo koleno.

„Plan je da on ne igra… Plan je da ne mislimo da je on dovoljno spreman, da je dovoljno jak, dovoljno lagan. Utvrđeno je da nije baš spreman za povratak“, naveo je on.

Trener je dodao da je Embid samo jedan od onih koji odlučuju.

„Pre svega to je naš medicinski tim. Džoel je tu, uprava, ja, svi odmeravamo situaciju. Samo pokušavamo da uradimo nešto drugačije i da ga ovog puta odvedemo u plej-of“, rekao je Nurs.

Embid je prošle sezone odigrao 39 utakmica uglavnom zbog operacije levog kolena posle kidanja meniskusa 30. januara u utakmici protiv Golden Stejta. Vratio se na teren u plej-ofu kada mu je dijagnostikovana Belova paraliza.

Ovog leta sa reprezentacijom SAD osvojio je zlatnu olimpijsku medalju u Parizu.

Situaciju sa Embidom proverava i NBA liga, koja je prošle godine uvela mere kako bi osigurala da najveće zvezde igraju što više utakmica, posebno one koje prenosi nacionalna televizija. Liga je uvela mnoge kazne, a novčane mogu da dostignu i milion dolara.

Legendarni NBA igrači Čarls Barkli i Šakil O’Nil su među onima koji su kritikovali Embida zbog ograničenog rasporeda utakmica.

„Kao lider ekipe ne možete reći: ‘Neću da igram u nekim utakmicama’. To nije način da počnete sezonu“, rekao je Barkli.

Filadelfija je prošle sezone sa Embidom u ekipi ostvarila 31 pobedu i pretrpela osam poraza, a bez njega bilo je 16/27.

Embid je 2014. godine izabran kao treći pik na draftu ali je propustio prve dve pune sezone zbog povreda. Od prve pune sezone 2016. godine odigrao je 433 od moguće 801 utakmice u regularnom delu, a 59 od mogućih 67 u plej-ofu.

