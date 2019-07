Krunić: Čast mi je što sam trener Radničkog

NIŠ – Novi trener Radničkog iz NIša Simo Krunić izjavio je danas da je počastvovan što je preuzeo veliki klub, koji je prošle sezone igrao vrhunski fudbal i uspeo da na tabeli „razdvoji“ Crvenu zvezdu i Partizan.

„Čast mi je što sam izabran za trenera, za mene velikog kluba, koji je izrastao u jedan od najboljih srpskih klubova. Zahvalio bih se rukovodstvu kluba na čelu sa Ivicom Tončevim koji je odlučio da upravo ja radim u Radničkom. Za mene je ovo klub koji je jedan od najboljih u državi.Sećam se šta je Radnički predstavljao u staroj Jugoslaviji. Ovaj klub se prošle sezone vratio na staze uspeha. Koja god ekipa da razdvoji Zvezdu i Partizan, znate da se to teško dešava. To je uspeo Radnički, igrajući vrhunski fudbal. To je najbolji rezultat u odnosu postignutih golova i pobeda“, rekao je Krunić na promociji u Nišu.

On se potom osvrnuo na igrački kadar i ambicije kluba za naredni sezonu.

„Dosta igrača je otišlo ali to ne sme da predstavlja problem za Radnički. Klub mora da nastavi sa rezultatima iz prošle sezone. To je veliki izazov za mene. Sve osim plasmana u kvalifikacije za Ligu Evrope ja smatram neuspehom za Radnički. Klub je uspeo da obezbedi kvalitetna pojačanja. Igrači koje sam zatekao i ovi novi koji su došli polako se uklapaju. U svlačionici imamo taj pobednički mentalitet, to je preneto od prethodne godine. Treba da nastavimo da „ginemo“ na svakom meču i u ovom prvenstvu“.

Krunić se osvrnuo i na protivnika u Ligu Evrope, Floru iz Talina.

„Flora“ , kada se kaže Estonija, mislimo da je to lako. Ova ekipa je prva na tabeli i igra dobro. Ta utakmica biće pravi ispit za sve nas. Ovde nemamo priliku da se „vadimo“. Moraćemo mnogo više da pokažemo nego na pripremama tokom perioda koji sam ja proveo sa ekipom. Cela uprava i igrači svesni su da je to razočaranje za navijače i grad, tako da, od početka priprema, od kada sam došao orijentisani smo na tu utakmicu. Dva puta po 90 minuta znaće se pravac u kome idemo a odmah na startu smo na velikom ispitu“, istakao je Krunić.

(Tanjug)