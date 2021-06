Kukolj osvojio srebro na Svetskom prvenstvu u Budimpešti

BUDIMPEŠTA – Srpski džudista Aleksandar Kukolj osvojio je srebrnu medalju na prvenstvu sveta u Budimpešti u konkurenciji do 100 kilograma čime je i potvrdio odlazak na Olimipjske igre u Tokiju.

Trofejni reprezentativac Srbije u finalu nije uspeo da nađe rešenje za sada već dvostrukog svetskog prvaka Portugalca Horhea Fonseke, koji je odbranio tron osvojen 2019. godine.

Na putu do velikog finala savladao js Južnoafrikanca Lvazija Mapitiuiju iponom. Maksimalnim rezultatom od 10:0 srpski džudista savladao je i Mongolca Goncigsurena Batkhajga, Uzbekistanca Mikammadkarima Khuramova i Gruzijca Varlama Lipartelianija.

U meču koji vodi u veliko finale Kukolj je bio bolji od Kanađanina Sadija Elnahasa.

Ivan Todorov, predsednik Džudo saveza Srbije prvi je uputio čestitke Aleksandru Kukolju.

„Aca je još jednom dokazao da je borac svetske klase a sada ovim odličjem je to potvrdio i u konkurenciji do 100 kilograma. Medalje koje osvajaju naši džudisti su najbolji pokazatelj da se sa mladima radi na pravi način, što su oni do sada nebrojeno puta uzvratili svojim uspesima, kao najbolji ambasadori našeg sporta i Srbije širom sveta“, naveo je Todorov.

(Tanjug)

