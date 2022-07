Kulibali: Sanjao sam da igram u Premijer ligi

LONDON – Novi štoper Čelsija Kalidu Kulibali izjavio je danas da je oduvek sanjao da igra u Premijer ligi.

Londonski klub potvrdio je da je doveo Senegalca iz Napolija, a transfer je navodno vredan 40 miliona evra.

Pored Kulibalija Čelsi je ovog leta pojačao i reprezentativac Engleske Rahim Sterling.

„veoma sam srećan što sam u ovom timu Čelsija. Ovo je veliki svetski klub i moj san je oduvek bio da igram u Premijer ligi. Čelsi me je prvi put tražio 2016, ali se nismo dogovorili. Sada sam prihvatio ponudu jer su mi stavili do znanja da me baš zele“, izjavio je Kulibali za zvanični sajt Čelsija.

Zadovoljstvo zbog novog pojačanja izrazio je vlasnik kluba Tod Boli.

„Kalidu Kulibali je jedan od elitnih svetskih štopera i oduševljeni smo što je sa nama u Čelsiju. Veliki je lider, primer timskog igrača i doneće nam iskustvo i osobine koje će pomoći timu i klubu“, izjavio je Boli.

Kulibali je karijeru počeo u Mecu, a nastupao je još za Genk i Napoli.

(Tanjug)

