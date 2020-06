Kup Hrvatske: Albanac zbog uvreda udario rivala u glavu

RIJEKA – Fudbaler Osijeka i reprezentativac Albanije Eros Grezda, posle utakmice protiv Rijeke u polufinalu Kupa Hrvatske, udario je u glavu igrača domaćina Antonija Mirka Čolaka.

U meča Kupa Hrvatske Rijeka je kod kuće savladala goste iz Slavonije 3:2, posle velikog preokreta i plasirala se u finale, a posle tog susreta Grezda je na parkingu stadiona udario šamar Čolaku.

„Tokom celog meča su me domaći igrači vređali na ličnoj i nacionalnoj osnovi, a na to sam vrlo osetljiv. Dok sam se posle utakmice sa svojim saigračima nalazio ispred klupskog autobusa, pored mene je prošao i uvredio me protivnički igrač Čolak, koji me je konstantno provocirao tokom utakmice, pa je došlo do incidenta“, objasnio je Grezda, prenose hrvatski mediji.

Zbog ovog incidenta morala da je interveniše policija.

(Tanjug)

