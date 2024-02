Lajović pobedio Đerea u drugom kolu Rio De Žaneira

Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se večeras u treće kolo turnira u Rio De Žaneiru, pošto je u dva seta savladao sunarodnika Lasla Đerea 6:2, 7:5.

Lajović, 58. igrač sveta, pobedio je Đerea, 35. igrača na ATP listi, posle sat i 51 minuta igre.

U prvom setu, Lajović je u trećem i petom gemu oduzeo servis Đereu, da bi u osmom gemu iskoristio drugu set loptu istigao do vođstva.

Prvi do brejka u drugom setu je stigao Đere, ali je Lajović brejkovima u devetom i 11. gemu stigao do preokretu, a sigurnim servisom u 12. gemu i do pobede.

Lajović će u trećem kolu igrati protiv Argentinca Franciska Serundola.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.